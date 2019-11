Börse: Prinzip Hoffnung regiert die Börsen

Wenn man den Aussagen von US-Präsident Trump Glauben schenken will, könnte im Handelsstreit mit China ein Teilabkommen kurz bevorstehen. Die Gespräche liefen sehr gut, hatte Trump gestern gesagt und der Deal stecke in "letzten Geburtswehen". Auch Peking hatte zuletzt Fortschritte signalisiert. Doch beide Seiten hatten schon häufiger solche Signale gesendet, ohne dann letztendlich ein Abkommen geschlossen zu haben.

Neue Rekorde in New York -Asienbörsen uneinheitlich

Dennoch zeigten sich die Anleger an der New Yorker Wall Street auch gestern zuversichtlich. Dow Jones und Nasdaq verbuchten kleine Kursgewinne von jeweils 0,2 Prozent und markierten damit neue Rekorde. An den asiatischen Börsen zeigt sich am Morgen ein gemischtes Bild: in Hongkong geht es leicht um 0,1 Prozent nach unten, in Shanghai um 0,1 Prozent hinauf und in Tokio schloss der Nikkei-Index soeben 0,3 Prozent höher auf dem Endstand von 23.438 Yen. Der Euro steht bei 1, 10 10 Dollar.