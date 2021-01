Börse: Konjunktur im Blick

Um 10 Uhr wird das statistische Bundesamt die vorläufigen Jahresergebnisse zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum Wirtschaftswachstum vorlegen. Am Mittag dann wird sich Bundeswirtschaftsminister Altmaier zur aktuellen Wirtschaftslage und zum Ausblick äußern. Das Bruttoinlandsprodukt, das die Wirtschaftsleistung widerspiegelt, dürfte im vergangenen Jahr wegen der weltweiten Corona-Pandemie voraussichtlich um etwa fünf Prozent gefallen sein. Der Einbruch durch die Corona-Krise war ab dem Frühjahr zunächst gewaltig im zweiten Halbjahr hat die deutsche Wirtschaft dann aber zunehmen wieder Tritt gefasst.

Aussicht auf weiterhin lockere Geldpolitik in Japan

Die Vorgaben für den Start des DAX sind erneut gemischt. Der Nikkei-Index in Tokio schloss soeben mit einem Plus von 0,9 Prozent auf dem Endstand von 28.698 Punkten. Die japanische Notenbank hatte angesichts steigender Corona-Neuinfektionen im Land ihre Bereitschaft zu einer weiteren Lockerung der Geldpolitik erklärt. Der Dow Jones Index an der New Yorker Wall Street hatte sich gestern kaum verändert und schloss mit einem Mini-Minus. Der Euro steht bei 1, 21 50 Dollar.