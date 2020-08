Börse: Infineon führt den DAX an

Die Aktien von Infineon führen den DAX mit an. Sie gewinnen 4,3 Prozent auf 22,60 Euro. Der Chiphersteller hat wegen der Corona-Krise einen kleinen Quartalsverlust von 128 Millionen Euro hinnehmen müssen. Unter dem Strich sieht er sich aber gut gerüstet für die Folgen der Pandemie und hebt sogar seine Prognose leicht an. Das hört man an den Börsen gerne.

Bayer mit hohem Verlust

Bayer stehen auf der Verliererseite ganz oben. Der Pharmariese hat seinen Glyphosat-Vergleich in den USA in die Bilanz für das zweite Quartal genommen. Deshalb entsteht der gigantische Quartalsverlust von 9,5 Milliarden Euro. Ohne diese Sonderbelastung sieht sich aber Bayer ebenfalls gut aufgestellt. Die Aktie verliert 2,3 Prozent an Wert. Der DAX kann auf seine gestrigen kräftigen Gewinne noch etwas drauf satteln. Er gewinnt 66 auf 12.712 Punkte. Der Euro kostet 1, 17 70 Dollar