Börse: Hoffnung auf Bewegung im Zollstreit

Tag zwei der Gespräche zwischen den USA und China über ein Ende des Zollstreits: Die Unterhändler ringen in Peking um Fortschritte im Handelskonflikt, der zuletzt für viel Unsicherheit auf den weltweiten Finanzmärkten gesorgt hat und Konjunktursorgen geschürt. Ein schneller Durchbruch wird zwar nicht erwartet, aber die Gespräche sollen den Weg frei machen für Verhandlungen auf höherer Ebene. Das ist auch die Hoffnung der Anleger an den internationalen Börsen.

Nikkei schließt im Plus

In Tokio hat das den Nikkei-Index erneut beflügelt. Nach den kräftigen Gewinnen gestern schloss er vor wenigen Minuten erneut mit einem Plus von 0,8 Prozent auf dem Endstand von 20.204 Yen. Exportorientierte Autowerte wie Toyota, Suzuki und Honda waren besonders gefragt. An den chinesischen Börsen herrscht verhaltene Stimmung, in Shanghai steht ein kleines Minus von 0,3 Prozent zu Buche. Der Dow Jones Index hatte gestern an der New Yorker Wall Street 0,4 Prozent zugelegt. Der Euro notiert zur Stunde mit 1, 14 40 Dollar.