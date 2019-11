26.11.2019, 07:36 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Gute Vorgaben für den Start des DAX

Die Hoffnung auf einen Durchbruch in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China hat für Zuversicht an den internationalen Aktienmärkten gesorgt. An den US-Börsen wurden neue Rekordstände erzielt und auch in Asien ist die Stimmung freundlich.