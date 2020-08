Börse: Gute Vorgaben für DAX und Co.

Der DAX hat gute Chancen seinen Vortagesgewinn zu verteidigen. Ein Zuwachs um 2,7 Prozent ist jede Menge Holz. Inoffiziell steht er unverändert bei 12.646 Punkten. Die Vorgaben sind gut. Vor allem die Hightechbörse NASDAQ eilt in New York von Rekord zu Rekord. Überraschend gute Produktionszahlen aus der US-Industrie lassen die Hoffnung zu, dass die amerikanische Wirtschaft das Schlimmste hinter sich. Auch in China belebt sich die Konjunktur. In diesem Umfeld tendieren Asiens Börsen freundlich. In Tokio klettert der Nikkei-Index um 1,7 Prozent auf 22.566 Punkte.

Streit um TikTok

Ein großes Thema ist der Streit um TikTok. Microsoft soll und will das US-Geschäft des chinesischen Video-Dienstleisters kaufen. Ansonsten wird die Plattform Mitte September geschlossen, droht das Finanzministerium in Washington. In Deutschland veröffentlichen Bayer und Infineon ihre Quartalszahlen. Der Euro kostet 1, 17 70 Dollar.