Börse: Gute Vorgaben aus Asien und New York

In Tokio steigt der Leitindex Nikkei um zwei Prozent, auch in Hongkong, Seoul und Shanghai geht es nach oben. Es gibt gleich mehrere Faktoren, die den Anlegern wieder Mut machen. So schüren die zunehmenden Lockerungen in der Corona-Krise die Hoffnung auf eine baldige Konjunkturerholung. Auch die umfangreichen Hilfspakete von Regierungen und Notenbanken geben Rückenwind, nicht zuletzt der für die EU geplante gigantische Wiederaufbaufonds in Höhe von 500 Milliarden Euro. Und dann gibt es noch die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Covid-19.

Biotechfirma Moderna meldet positive Testergebnisse

In den USA wurde der Covid-19-Impfstoff des Pharmakonzerns Moderna als Erster dort getestet. Nun gibt es offenbar frühe positive Testergebnisse. So hat sich bei einer kleinen Gruppe gesunder Freiwilliger gezeigt, dass der Impfstoff den Körper anregen kann, schützende Antikörper zu produzieren. Das sorgt für Kauflaune an den Börsen. Denn ein wirksamer Impfstoff wäre ein Durchbruch auch für die Wirtschaft. Er würde auch den Branchen zu Gute kommen, bei denen nicht sicher ist, ob die Lockerung der Restriktionen den gewünschten Effekt auf das Geschäft haben wird, z.B. die Tourismusbranche, so sagen Marktexperten. In New York war der Dow Jones gestern um 3,9 Prozent gestiegen. Die Aktie von Moderna schoss um 20 Prozent hinauf. Der Euro steht bei 1, 09 10 Dollar.