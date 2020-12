Börse: Fed-Entscheidung im Fokus

Die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank von gestern wirken heute nach. Die Fed signalisierte über die Corona-Krise hinaus ultra-niedrige Zinsen nahe Null und will an ihren Anleihekäufen von 120 Milliarden Dollar pro Monat festhalten - und zwar solange bis substanzielle weitere Fortschritte auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und Preisstabilität erreicht seien, so die Fed. Zugleich verzichtete sie aber auf neue Konjunkturspritzen.

Aktienmärkte uneinheitlich

An den US-Börsen war das keine große Überraschung. An der New Yorker Wall Street wurden gestern ein paar Gewinne mitgenommen. Der Dow Jones verlor 0,2 Prozent, an der Technologiebörse hingegen stieg der Nasdaq-Composite um 0,5 Prozent. An asiatischen Aktienmärkten herrscht freundliche Stimmung. In Tokio schloss der Nikkei-Index vor wenigen Minuten mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent bei 26.807 Yen. In Shanghai geht es um 0,9 Prozent nach oben. Der Euro steht bei 1, 22 26 Dollar.