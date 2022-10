Börse: Die Entwicklungen im Oktober 2022

22.13 Uhr - Dow schließt im Plus - Meta-Aktie stürzt ab

An der Wall Street gab es keinen eindeutigen Trend. Auf der einen Seite zeigte der Dow Jones am Ende rund ein halbes Prozent nach oben. Hier half, dass die US-Wirtschaft im Sommerquartal mit 2,6 Prozent unerwartet deutlich zulegte. Und dazu kamen die ermutigenden Zahlen beim Baumaschinenherstellers Caterpillar – der Kurs der Aktie schnellte acht Prozent nach oben, der größte Gewinn im Dow.

Auf der anderen Seite gab es wieder kräftige Verluste im Technologiesektor. Vor allem die Facebook-Mutter Meta erwischte es wegen einer enttäuschenden Quartalsbilanz ziemlich heftig. Die Gewinne brachen ein und daran soll sich laut Konzernboß Zuckerberg auch künftig nicht viel ändern, denn er will weiter unbeirrt am Metaversum bauen. Der Meta-Kurs sackte 25 Prozent ab.

21.15 Uhr - Meta-Aktie befindet sich im freien Fall

Dass der Börsen-Wert eines großen Konzerns innerhalb eines Handelstages um ein Viertel abnimmt, das gibt es nicht oft. Die Facebook-Mutter Meta muss aber genau das gerade erleben. Genau 25 Prozent Minus stehen hier an den Tafeln. Nach sehr schwachen Quartalszahlen mit einem deutlichen Gewinnrückgang werden viele Anleger jetzt richtig unruhig. Zumal Konzern-Boss Zuckerberg auch gleich noch ankündigte, dass es so weitergehen wird mit den Zahlen. Er will unbeirrt an seinen Plänen zum Aufbau eines Metaversums festhalten. Die neue bunte Internetwelt, wie sie sich Zuckerberg vorstellt, verschlingt enorm viel Geld, zunächst einmal bei der Entwicklung und Vermarktung einer neuen Datenbrille, über die die User das Zuckerberg-Metaverse betreten sollen. Die Börsen sind seit längerem skeptisch, der Kurs von Meta hat sich in einem Jahr von 300 auf jetzt unter 100 Dollar heruntergeschraubt.

18.14 Uhr - DAX schließt nach Zinserhöhung leicht im Plus

Die Reaktion der deutschen Börsen auf die Zinsentscheidung der EZB fällt im Prinzip positiv aus. Der DAX fand nach der Entscheidung aus der Verlustzone heraus und schloss mit einem kleinen Plus bei 13.211. Das ist der höchste Schlussstand seit über sechs Wochen. Also der Eindruck, den man an den Märkten gewinnt ist: die EZB hat geliefert. Gleichzeitig wurden auch noch weitere Zinsschritte angekündigt, die Zentralbanker wollen unbedingt vermeiden, dass die Menschen an eine dauerhafte hohe Inflationsrate glauben. Das nämlich würde die Preise erst richtig antreiben.

Allerdings tun sich in der Wirtschaft gerade kleinere Unternehmen mit höheren Zinsen schwer, weil sie oft stärker über Kredite und weniger über Eigenkapital finanziert sind. Und so kann man sich wohl die Verluste beim MDax mit gut einem und beim TecDAX mit 1,5 Prozent erklären.

17.50 Uhr – Deutsche Börsenwerte am Donnerstag

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 19 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 20 Unternehmen mit Verlusten. Bei einem Unternehmen liegt der Kurs weitgehend auf dem Niveau des letzten Handelstags. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Die höchsten Kursgewinne der DAX-Unternehmen lagen heute bisher bei 4,9 Prozent (Vonovia), 4,6 Prozent (Deutsche Bank) und 2,9 Prozent (Daimler Truck).

Bisherige Schlusslichter sind Infineon mit -3,9 Prozent, Adidas mit -3,1 Prozent und Puma mit -2,9 Prozent Kursverlusten.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

15.15 Uhr - EZB mit nächstem Jumbo-Schritt

Die Europäische Zentralbank hat zum zweiten Mal in Folge ihre Zinsen um einen Dreiviertelpunkt angehoben. Der Leitzins steigt damit auf 2 Prozent, der für Sparer wichtiger Einlagenzins auf 1,5 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde kündigt weitere Zinserhöhung. Sie rechnet auch mit einer Rezession in der Eurozone und in der Folge mit steigenden Arbeitslosenzahlen.

12.20 Uhr - Angespanntes Warten auf EZB

Das Warten auf die EZB hat bald ein Ende. Um 14.15 Uhr wird sie ihren Zinsbeschluss bekanntgeben. An den Börsen erwartet man einen weiteren Zinsschritt um einen Dreiviertelpunkt. Spannender wird sein, ob Notenbankchefin Christine Lagarde bei der anschließenden Pressekonferenz weitere Erhöhungen ankündigen wird.

Die Anleger an den Märkten sind nach einigen erfolgreichen Tagen in Habachtstellung gegangen. Der DAX verliert 88 auf 13.107 Punkte. Der MDAX verliert 1,3 Prozent.

Gegen den Trend stemmt sich die Lufthansa. Sie hat nach Angaben von Konzernchef Spohr die schwierigen Corona-Jahre hinter sich gelassen. Die Menschen fliegen wieder. Folglich erwartet Spohr eine Verdoppelung des Bruttojahresgewinns auf über eine Milliarde Euro. Die Aktie verteuert sich um 2,5 Prozent.

11.09 Uhr - Teurer Befreiungsschlag der Credit Suisse

Mit einer Radikalkur will die Credit Suisse eine der schwersten Krisen ihrer Geschichte überwinden. Bis 2025 fallen rund 9000 Stellen bei der Schweizer Großbank weg, das Investmentbanking wird eingedampft und ein bedeutender Teil des Bereichs verbriefte Produkte an den US-Finanzinvestor Apollo und die Allianz-Tochter Pimco verkauft, teilten die Schweizer am Morgen mit. Konzernchef Ulrich Körner, der das Steuer erst Ende Juli übernommen hatte, sprach von einem historischen Moment. Durch den Umbau werde eine neue Bank geschaffen, die einfacher und stabiler ist, so sagte er. Um das zu finanzieren und die abgeschmolzene Kapitaldecke aufzupolstern, will die Credit Suisse mit einer Kapitalerhöhung vier Milliarden Franken einsammeln. Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Konzernumbau brockten der Credit Suisse im dritten Quartal einen Verlust von vier Milliarden Franken ein. Die Aktie ist an der Börse in Zürich um mehr als 14 Prozent eingebrochen.

Hierzulande herrscht Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der EZB. Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 13.136 Punkte. Der Euro steht bei 1 Dollar 00 52.

09.10 Uhr - DAX startet mit kleinen Verlusten

Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank zeigen sich die Anleger an den deutschen Aktienmärkten zurückhaltend. Der DAX verliert kurz nach Handelsstart 0,2 Prozent 13.172 Punkte. An den Märkten wird erwartet, dass die EZB heute den Leitzins noch einmal kräftig anheben wird um 75 Basispunkte auf dann zwei Prozent, dann aber das Tempo der Zinsanhebungen verlangsamen wird. Auch in den USA wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank in Sachen Geldpolitik langsam den Fuß vom Gas nehmen könnte. Das hatte den Kursen zuletzt deutlich Auftrieb gegeben. Auch die Bilanzflut hält die Anleger in Trab. In Deutschland haben die DAX-Konzerne Beiersdorf und MTU am Morgen Zahlen vorgelegt, die sich sehen lassen können. Dennoch verliert das Papier von MTU jetzt zwei Prozent und das von Beiersdorf rund ein Prozent.

Der Euro profitiert von der Aussicht auf steigende Zinsen im Euroland. Er notiert mit 1 Dollar 00 68.

08.55 Uhr - MTU hebt Jahresprognose an

Der Münchner Triebwerksbauer MTU blickt nach einem Umsatzplus in den ersten drei Quartalen zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Er rechnet nun mit Erlösen zwischen 5,4 und 5,5 Milliarden Euro. Bislang hatte er 5,2 bis 5,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Auch der Gewinn dürfte stärker steigen als bislang erwartet. Laut MTU-Chef Winkler spielt neben den guten Ergebnissen bis Ende September auch die günstige Kursentwicklung beim Dollar eine Rolle. Der Euro hatte zuletzt zur US-Währung deutlich an Wert verloren, das kommt den Münchenern zugute, die einen Großteil ihrer Erlöse in Dollar abwickeln. Von Januar bis September steigerte MTU den Umsatz um 27 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn verbesserte sich um 46 Prozent auf 448 Millionen Euro, nach Steuern verdiente MTU 319 Millionen Euro und damit 45 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

08.21 Uhr - Optimismus bei der Lufthansa

Die Airline erwartet trotz steigender Belastungen für Verbraucher und Unternehmen in den Wintermonaten eine starke Nachfrage nach Flügen. Die Lust zu reisen und damit die Nachfrage nach Flugtickets sei weiter ungebrochen, erklärte Lufthansa-Chef Spohr am Morgen. Die Lufthansa Group habe die Pandemie wirtschaftlich hinter sich gelassen. Die Passagier-Airlines planten im vierten Quartal mit rund 80 Prozent der Kapazität von 2019, dem Jahr vor Corona. Im Gesamtjahr sollen es knapp 75 Prozent werden. Die Lufthansa hatte Mitte Oktober bereits Eckdaten zum wichtigen Sommerquartal bekanntgegeben: Der Betriebsgewinn vervierfachte sich auf 1,1 Milliarden Euro und der MDAX-Konzern verdoppelte seine Jahresprognose eines Betriebsgewinns auf mehr als eine Milliarde Euro, was nach neun Monaten schon fast erreicht ist.

Die Aktie legt vorbörslich rund ein Prozent zu.

07.26 Uhr - Talfahrt bei Meta geht weiter

Der Gewinn des Facebook-Konzerns brach im dritten Quartal um etwa die Hälfte ein auf 4,4 Milliarden Dollar, teilte Meta gestern nach US-Börsenschluss mit. Das ist das schlechteste Ergebnis seit 2019 und der vierte Rückgang hintereinander. Analysten hatten auf bessere Zahlen gehofft. Beim Umsatz verbuchte das Online-Netzwerk das zweite Minus in Folge. Die Erlöse schrumpften im Sommer-Quartal um vier Prozent auf 27,71 Milliarden Dollar. Für das laufende Vierteljahr stellt der Konzern 30 bis 32,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Meta-Aktie brach nachbörslich um 13 Prozent ein. Der Technologieindex Nasdaq hatte zuvor zwei Prozent verloren, der Dow Jones schloss unverändert. In Tokio büßt der Nikkei-Index 0,2 Prozent ein. Der Euro steht vor der Zinsentscheidung der EZB bei 1,00 73 Dollar.

06.52 Uhr - EZB-Zinsentscheidung im Fokus

Im Kampf gegen die hohe Inflation im Euroland dürfte die EZB den Leitzins in der Eurozone weiter erhöhen. An den Märkten geht man davon aus, dass es einen erneut kräftigen Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkte nach oben geben wird. Erstmals seit elf Jahren hatten die europäischen Währungshüter in der Sitzung am 21. Juli die Zinsen im Euroraum wieder angehoben. Ein weiterer Schritt erfolgte am 8. September. Da hatten die EZB erstmals in ihrer Geschichte eine kräftige Erhöhung des Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte beschlossen auf 1,25 Prozent. Die Aussicht auf weiter kräftig steigende Zinsen hat dem Euro nach oben geholfen. Gestern bereits hatte er die Parität zum Dollar erreichte, heute notiert er bei 1 Dollar 00 64. An der Börse in Tokio zeigt sich der Nikkei Index 0,1 Prozent leichter.

06.14 Uhr - Gewinneinbruch bei Samsung

Beim Elektronikriesen Samsung ist eine sinkende Nachfrage für Speicherchips zu spüren. Die Südkoreaner haben deshalb im dritten Quartal deutlich weniger verdient. Der Überschuss sank im Jahresvergleich um 23,6 Prozent auf umgerechnet etwa 6,6 Milliarden Euro, teilte Samsung heute mit. Der Umsatz kletterte um 3,8 Prozent auf umgerechnet 53,8 Milliarden Euro. Besonders die Schwäche des PC-Markts und die ebenfalls nachlassende Nachfrage nach Mobilgeräten und Fernsehern wirkten sich dämpfend auf das Chip-Geschäft aus. Samsung Electronics ist marktführend bei Smartphones, Speicherchips und TV-Geräten. Dennoch bleibt der Konzern optimistisch und geht davon aus, dass sich die Chipnachfrage im Laufe des nächsten Jahres wieder erholen werde. Die Aktie legt leicht zu an der Börse in Seoul um immerhin 0,2 Prozent. Der Kospi Index dort gewinnt 1,4 Prozent. An der Börse in Tokio verliert der Nikkei 0,2 Prozent. Der Euro steht bei 1,00 70 Dollar.

Donnerstag, 27. Oktober 2022