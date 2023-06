Börse: Die Entwicklungen im Mai 2023

22.05 Uhr - US-Börsen im Minus

An den großen Börsen bestimmte Nervosität das Geschehen. Vor der entscheidenden Abstimmung über eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze im Repräsentantenhaus in Washington herrschte spürbare Zurückhaltung, auch an der Wall Street. Der Dow Jones gab am Ende um 0,4 Prozent nach, auch die Nasdaq tendierte leichter. Für die etwas gedrückte Stimmung an den US-Börsen sorgte auch ein sehr verhaltener Konjunkturbericht der Notenbank Fed, das am Abend unserer Zeit veröffentlichte „Beige Book“. Es konstatierte eine in weiten Teilen der Vereinigten Staaten stagnierende Wirtschaftsentwicklung. Andererseits wurden überraschend robuste Daten zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht, was für zusätzliche Verwirrung sorgte.

20.03 Uhr - Nervosität vor Schulden-Showdown

Stimmen die Abgeordneten im Repräsentantenhaus in Washington mehrheitlich für eine Anhebung der Schuldengrenze der USA? Auch wenn es im Vorfeld einen Kompromiss zwischen Demokraten und Republikanern gab ist das Votum eben noch nicht unter Dach und Fach. Und so schwebt weiterhin eine mögliche Zahlungsunfähigkeit der USA wie ein Damoklesschwert über den Finanzmärkten. In diesem Umfeld tendiert die Wall Street leichter. Der Dow Jones und der Nasdaq-Index liegen 0,4 Prozent im Minus. Hierzulande fiel der DAX um 1,5 Prozent zurück.

18.35 Uhr - Europas Börsen unter Druck

Vor der wichtigen Abstimmung über den Kompromiss im US-Schuldenstreit sind Europas Börsen abgerutscht. Die Stimmung trübten zudem schwache Konjunkturdaten aus China. Dort lag ein viel beachtetes Stimmungsbarometer unter den Erwartungen. Der EuroSTOXX50 sackte um 1,9 Prozent auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten. An den US-Börsen ging es ebenfalls abwärts. Dow Jones und Nasdaq liegen 0,8 Prozent im Minus.

17.50 Uhr – Deutsche Börsenwerte am Mittwoch

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute drei Aktiengesellschaften ein Plus und 37 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

RWE und SAP verzeichneten bisher mit je 0,5 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Es folgt Munich Re mit +0,4 Prozent.

Im Vergleich am schlechtesten verlief der Tag bisher für Covestro. Die Aktie notiert 5 Prozent niedriger als am letzten Handelstag. Continental verlor 4,4 Prozent des Kurswerts, Porsche Holding SE verbilligte sich um 3,9 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.38 Uhr - DAX fällt um 1,5 Prozent

Die deutschen Börsen sind mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen. Der DAX gab am Ende um 1,5 Prozent nach auf 15.664 Punkte. An der Spitze der Verliererliste standen die Aktien von Covestro mit einem Abschlag von knapp 5 Prozent.

14.05 Uhr - Deutsche Inflationsrate sinkt auf 6,1 Prozent

Die sinkenden Spritpreise und die Einführung des 49-Euro-Tickets haben für Entspannung gesorgt bei der Teuerung. Die Inflation in Deutschland hat sich im Mai auf hohem Niveau deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 6,1 Prozent über dem Vorjahresmonat - nach 7,2 Prozent im April, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit März 2022. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf 6,5 Prozent gerechnet. Die Energiepreise stiegen nur noch um durchschnittlich 2,6 (April: +6,8) Prozent, wobei das Tanken in vielen Bundesländern sogar billiger wurde. Nahrungsmittel verteuerten sich zwar mit 14,9 Prozent erneut deutlich, allerdings nicht mehr so stark wie im April mit 17,2 Prozent. Dienstleistungen kosteten im Schnitt 4,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (April: +4,7 Prozent). In einigen Bereichen bleibt der Preisdruck allerdings hoch. Pauschalreisen etwa verteuerten sich in Bayern und Sachsen um jeweils 13,6 Prozent.

11.15 Uhr - Rückläufige Inflationsraten im Mai

Die Verbraucher hierzulande können etwas aufatmen. Die Teuerungsraten in den Bundesländern sind im Mai deutlich gesunken, vor allem wegen billigerer Energie, aber auch der Einführung des Deutschlandtickets. In Nordrhein-Westfalen stiegen die Verbraucherpreise nur noch um 5,7 Prozent nach 6,7 Prozent im April, teilte das Statistische Landesamt dort am Morgen mit. Auch in Bayern mit 6,1 Prozent, Baden-Württemberg mit 6,6 Prozent, Brandenburg mit 6,3, Sachsen mit 6,5 und Hessen mit 5,9 Prozent lagen die Inflationsraten jeweils deutlich niedriger als im April. Das Statistische Bundesamt will am Nachmittag eine bundesweite Schätzung auf Basis der sechs Länderdaten veröffentlichen. Der DAX notiert weiterhin im Minus hat seine Verluste aber etwas reduziert. Er büßt 0,3 Prozent ein auf 15.856 Punkte. Der Euro steht bei 1,0665 Dollar.

10.45 Uhr - Europäische Zentralbank sieht Risiken für Finanzstabilität

Wegen der jüngsten Banken-Turbulenzen, einer hartnäckigen Inflation und schärferer Finanzierungsbedingungen warnt die EZB vor erhöhten Risiken für die Stabilität des Finanzsystems im Euro-Raum. Die Aussichten blieben fragil. Die Preisstabilität sei entscheidend für dauerhafte Finanzstabilität, erklärte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos zur Vorlage des halbjährigen Finanzstabilitätsberichts der Notenbank. Die derzeitige Straffung der Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation könne Schwachstellen im Finanzsektor aufdecken. So testeten die schärferen Finanzierungsbedingungen die Widerstandsfähigkeit von Haushalten, Unternehmen und Regierungen. Sollte der starke Inflationsdruck anhalten könnte weiterhin deutliche geldpolitische Reaktionen erforderlich machen, warnte die EZB.

09.14 Uhr - Rote Zahlen beim DAX zu Handelsstart

Schwache Konjunkturdaten aus China und die Nervosität vor der wichtigen Abstimmung heute in den USA im Schuldenstreit drücken die Kauflaune an den deutschen Aktienmärkten. Der DAX ist mit einem deutlichen Minus gestartet und verliert jetzt 0,8 Prozent auf 15.780 Punkten. Heute wird es ernst in den USA, denn im Repräsentantenhaus wird über den erzielten Kompromiss abgestimmt zur Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Von einigen Parlamentariern könnte es Widerstand geben. Gespannt warten die Börsianer auch auf die Daten zu den Verbraucherpreisen im Mai in Deutschland. Erwartet wird ein Rückgang im Monatsvergleich um 0,7 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent. Zu den Einfuhrpreisen kamen bereits aktuelle Daten. Sie sind im April im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das ist der stärkste Rückgang seit Oktober 2009. Der Euro hat sich etwas abgeschwächt auf 1,0676 Dollar.

08.14 Uhr - Nikkei schließt mit Kursverlusten

Die schwachen Konjunkturdaten aus China haben auf die Kauflaune gedrückt an den Börsen in Asien. In Tokio beendete der japanische Leitindex Nikkei den Handelstag mit einem Minus von 1,4 Prozent auf dem Schlusstand von 30.888 Punkten. In Shanghai steht ein Minus von 0,5 Prozent zu Buche, in Hongkong von 2,5 Prozent. Der DAX wird vorbörslich rund 130 Punkte leichter gesehen beu 15.780 Punkten. Der Euro notiert mit 1,0690 Dollar.

06.23 Uhr - Chinas Konjunktur verliert an Schwung

Der offizielle Einkaufsmanagerindex im herstellenden Gewerbe ging jetzt schon den zweiten Monat in Folge zurück und fiel im Mai um 0,4 Prozentpunkte auf 48,8 Punkte, teilte das chinesische Statistikamt in Peking mit. Damit entfernte er sich weiter von der 50-Punkte-Marke, ab der er Wachstum signalisiert. Der Index für das Dienstleistungsgewerbe blieb zwar im Wachstums-Bereich, fiel aber ebenfalls - von 56,4 auf 54,5 Punkte. Beide Frühindikatoren liegen damit unter den Vorhersagen von Experten. Die Gründe für die Konjunkturabkühlung sind vielfältig: das Exportwachstum verschlechtert. Die Erholung des angeschlagenen Immobilienmarktes fällt schwächer aus. Die Regierung hat die Infrastrukturausgaben verlangsamt und Unternehmen leiden zudem unter wachsenden politischen Spannungen mit den USA und deren Verbündeten. An der Börse in Shanghai geht es um 0,7 Prozent nach unten. In Hongkong verliert der Hang Seng Index 2,3 Prozent. In Tokio büßt der Nikkei-Index 1,3 Prozent ein. Der Euro notiert mit genau 1,07 Dollar.

Mittwoch, 31. Mai 2023