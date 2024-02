Börse: Die Entwicklungen im Januar 2024

22.05 Uhr – US-Aktienindizes rutschen ab nach Fed-Entscheid

Die US-Notenbank belässt den Leitzins zum vierten Mal in Folge unverändert auf hohem Niveau - in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Die Entscheidung war so erwartet worden. Die Inflation sei immer noch zu hoch und die weiteren Fortschritte bei ihrer Senkung seien nicht gesichert, mahnte US-Notenbank-Chef Jerome Powell. Er machte jedoch deutlich, dass das aktuelle Zinsniveau wahrscheinlich seinen Höchststand erreicht habe. Powell stellte mögliche Zinssenkungen in Aussicht - irgendwann in diesem Jahr. Wann, das hänge unter anderem davon ab, wie hartnäckig die Inflation sei, so Powell weiter. Zuerst wussten die Anleger nicht so recht, wie sie auf diese Aussagen reagieren sollen. Doch zum Schluss hin ging es mit den Aktienkursen an den Börsen in New York weiter abwärts. Der Dow Jones büßte 0,8 Prozent ein. Der Nasdaq rutschte um 2,2 Prozent ab. Der Euro zeigt sich schwächer am Abend und notiert bei 1,08 Dollar.

20.11 Uhr - Fed lässt Leitzins unverändert auf hohem Niveau

Die US-Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins auch nach der Jahreswende konstant. Sie entschied, die Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent beizubehalten. Die Zentralbank pausierte damit das vierte Mal in Folge, nachdem sie die Zinsen im Kampf gegen die Inflation zuvor in teils großen Schritten erhöht hatte. Die Fed dürfte dieses Jahr das Ruder herumreißen und die Geldpolitik lockern, wenn der Preisauftrieb weiter nachlässt. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell hatten im Dezember in ihrem Ausblick mehrere Zinssenkungen für 2024 ins Auge gefasst.

18.54 Uhr – Adidas schreibt dank "Yeezy" schwarze Zahlen

Adidas hat im abgelaufenen Jahr wider Erwarten schwarze Zahlen geschrieben. Das Betriebsergebnis habe nach vorläufigen Zahlen bei 268 (2022: 669) Millionen Euro gelegen, teilte der weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern am Abend mit. Vorstandschef Björn Gulden hatte zuletzt noch mit rund 100 Millionen Euro Verlust gerechnet. Der Umsatz trat währungsbereinigt auf der Stelle. Allerdings hatte Adidas hier einen Rückgang erwartet. Grund dafür, dass der Konzern die Erwartungen übertroffen hat, sei neben einem starken vierten Quartal die Entscheidung, die restlichen Bestände an "Yeezy"-Schuhen aus der beendeten Partnerschaft mit dem umstrittenen Rapper Ye nur zu einem kleinen Teil abzuschreiben. Den Rest hofft Adidas, im laufenden Jahr noch zumindest kostendeckend verkaufen zu können.

17.50 Uhr – Wie lief der Mittwoch für die Unternehmen des DAX?

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 18 Aktiengesellschaften ein Plus und 22 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Volkswagen verzeichnete bisher mit 3,3 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Es folgt Vonovia mit +2,1 Prozent und Sartorius mit +2 Prozent.

Am schlechtesten läuft es bis jetzt für Bayer (-3,7 Prozent), Zalando (-3 Prozent) und Fresenius (-1,8 Prozent).

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.45 Uhr – DAX schließt im Minus

Die Verluste haben am Schluss überwogen. War der DAX tagsüber sogar mal in der Gewinnzone, hat sich die Stimmung am Nachmittag dann etwas eingetrübt. Knapp ein halbes Prozent niedriger ist der DAX aus dem Handel gegangen bei 16.904 Punkten. Einmal mehr waren die Aktien von Bayer das Schlusslicht mit einem Abschlag von 4 Prozent. Damit ist der Kurs unter 30 Euro gefallen und sogar unter 29 Euro gelandet. So niedrig war der Kurs seit fast 20 Jahren nicht mehr.

15.42 Uhr - Microsoft und Google-Mutter Alphabet im Fokus

Nach Geschäftszahlen von Microsoft springt die Aktie zwischen Plus und Minus hin und her. Hingegen geht es nach den Geschäftszahlen der Google-Mutter Alphabet für die Anteilsscheine um 6,2 Prozent nach unten.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank heute Abend pendelt der Dow Jones kaum verändert um den gestrigen Schlussstand.

13.22 Uhr – Modekonzern H&M bekommt überraschend neuen Chef

Daniel Erver werde die Rolle mit sofortiger Wirkung von Helena Helmersson übernehmen, teilte das Unternehmen mit. Der 42-Jährige arbeitet seit 18 Jahren beim Unternehmen und werde seine bisherige Führungsposition bei der Kernmarke H&M behalten. Die scheidende Chefin gebe den Posten nach vier Jahren an der Konzernspitze auf eigenen Wunsch ab und werde den Modehändler verlassen. Derweil läuft das erste Quartal schleppend an, die Umsätze gingen um vier Prozent zurück - ein Jahr zuvor war es ein Plus von fünf Prozent. Im abgelaufenen Quartal blieb H&M leicht hinter den Erwartungen zurück. H&M steht unter zunehmendem Druck, mit der Konkurrenz mitzuhalten. Die spanische Zara-Mutter Inditex und der chinesische Onlinetextilhändler Shein sind etwa stark gewachsen. H&M Aktien verlieren 9,7 Prozent.

12.32 Uhr - Novo Nordisk mit Abnehmspritze Wegovy weiter im Höhenflug

Nach einem Umsatz- und Gewinnsprung von mehr als 30 Prozent im vergangenen Jahr will Novo Nordisk weiter kräftig zulegen. In den USA will Novo Nordisk die Lieferungen seiner niedriger dosierten Wegovy-Starterdosen gegenüber den vergangenen Monaten mehr als verdoppeln. Damit könnten wieder mehr neue Patienten Zugang zur Abnehmspritze erhalten. Die Preise für das Medikament dürften sinken, da Wegovy durch die Markteinführung der Abnehmspritze Zepbound von Eli Lilly zum ersten Mal Wettbewerb hat. Aber das wird durch die Mengenausweitung mehr als ausgeglichen werden, so Novo Nordisk. Die Aktien von Novo Nordisk kletterten an der Kopenhagener Börse auf ein Allzeithoch. Der Konzern bleibt das wertvollste börsennotierte Unternehmen in Europa, noch vor dem Luxusgüterkonzern LVMH.

10.15 Uhr - Inflationsraten der Bundesländer sinken

Heute werden die Inflationsraten in Deutschland veröffentlicht: Zunächst sind verschiedene Länder an der Reihe. Um 14 Uhr veröffentlicht das Statistische Bundesamt die bundesweite Rate. Brandenburg meldet mit 3,7 Prozent die höchste. Sachsen folgt mit 3,5 Prozent. Baden-Württemberg meldet 3,2 Prozent und NRW 3,0 Prozent. Der Trend ist damit weiterhin rückläufig.

09.15 Uhr - Börsen starten ohne Schwung und Richtung

Die Börsen starten ohne Schwung und ohne klare Richtung in den so wichtigen Handelstag. Das entscheidende Ereignis findet erst nach Börsenschluss statt. Um 20 Uhr wird die US-Notenbank ihren Zinsentscheid veröffentlichen. Vermutlich wird sie ihre Zinspause verlängern. Im Anschluss findet das noch wichtigere Ereignis statt: FED-Chef Jerome Powell wird die künftige Geldpolitik erläutern und die wirtschaftliche Lage der USA analysieren. Mitte Dezember hatte er erstmals und auch überraschend Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Der DAX pendelt in engen Spannen um seinen gestrigen Endstand 16.972.

08.15 Uhr - Einfuhrpreise sinken deutlich

Die Einfuhrpreise haben im Januar deutlich nachgegeben – und zwar um 8,5 Prozent im Jahresvergleich. Dazu beigetragen haben sicherlich die Energiepreise. Öl hatte sich zuletzt an den internationalen Märkten deutlich verbilligt. Die Einfuhrpreise sind eine wichtige Vorstufe für die Verbraucherpreise. Sprich: Die Hoffnung, dass die Inflation weiter nachgibt, ist mehr als berechtigt.

07.15 Uhr - Chinesische Börsen geben weiter nach

An Chinas Börsen ist und bleibt die Abwicklung des chinesischen Immobiliengiganten Evergrande das große Thema. Es birgt vor allem gesellschaftspolitischen Sprengstoff, denn zehntausende Chinesen haben sich Eigentumswohnungen für die Altersvorsorge gekauft. Viele wissen nun nicht, ob sie jemals einziehen können. Die chinesischen Börsen geben weiter nach und rutschen auf den tiefsten Stand seit 2019. In Hongkong verliert der Hangseng-Index 1,3 Prozent. In Tokio schloss dagegen der Nikkei-Index 0,6 Prozent höher bei 36.287.

06.15 Uhr - Warten auf Ende der FED-Sitzung

Die US-Notenbank wird an ihren Zinsen nichts verändern. Das steht so gut wie fest, denn die FED hat die rasante Zinswende beendet und wartet offenbar ab, ob und wann sie die Zinsen senken kann. Sprich, sie beobachtet die Entwicklung der Inflation und die neuesten Trends am US-Arbeitsmarkt. Insofern ist vor allem die Pressekonferenz von FED-Chef Jerome Powell nach der Sitzung von größter Bedeutung. In New York schloss der Dow Jones 0,4 Prozent höher bei 38.467 Punkte, der NASDAQ gab 0,8 Prozent ab.

Mittwoch, 31. Januar 2024