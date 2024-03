Börse: Die Entwicklungen im Februar 2024

22.15 Uhr - Kleine Verluste an den New Yorker Rekordbörsen

Die New Yorker Börsen gönnen sich nach einer wochenlangen Kursrally eine Verschnaufpause. Die fällt aber bislang nicht allzu groß ausfällt. Sprich: Die Rekordstimmung ist ungetrübt. Der Dow Jones schloss 31 Punkte tiefer bei 38.942, der Nasdaq verlor 0,6 Prozent. Großes Thema ist der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben der Amerikaner. Auf diesen Index schaut die FED lieber als auf die Inflationsrate, denn der Index bildet das Einkaufsverhalten besser ab. Dieser Preisindex soll im Monatsvergleich um 0,4 Prozent steigen. Aus geldpolitischer Sicht heißt das, die Inflation hat sich hartnäckig festgesetzt. Oder anders ausgedrückt, die US-Notenbank wird keine schnelle Zinssenkung machen. An den Börsen erwartet man nun den ersten Schritt frühestens im Juni. Der DAX bleibt 17.601 auf Rekordkurs. Er hat den fünften Tag in Folge mit einem Allzeithoch geschlossen. Topaktien sind weiterhin Airbus, Siemens und Rheinmetall.

18.15 Uhr - DAX mit fünftem Rekord in Folge

Die Rekordjagd geht weiter. Der DAX schloss den fünften Tag in Folge mit einer neuen Bestmarke. Er legte 44 auf 17.601 Punkte zu. Aber das war es auch schon: MDAX und TecDAX tendierten leichter, auch die Märkte in London, Zürich, Mailand und Madrid schlossen mit kleineren Verlusten. Der DAX war also die große Ausnahme. Sein bester Wert war Airbus mit plus 3,9 Prozent auf den neuen Rekordwert 153, 80 Euro. Ein Grund: Im harten Wettbewerb hat der europäische Flugzeugbauer seinen US-Konkurrenten Boeing schon länger hinter sich gelassen. Boeing muss seine „systemischen Qualitätsmängel“ beheben. Die US-Aufsicht setzt den Flugzeugbauer massiv unter Druck und setzt ein Ultimatum von 90 Tagen.

17.50 Uhr – Heute begehrt im Handel: Airbus und MTU Aero Engines

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 24 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 15 Unternehmen mit Verlusten. Bei einem Unternehmen liegt der Kurs weitgehend auf dem Niveau des letzten Handelstags. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Airbus verzeichnete bisher mit 3,5 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Es folgt MTU Aero Engines mit +2,3 Prozent und Siemens mit +1,9 Prozent.

Bisherige Schlusslichter sind Infineon mit -3,7 Prozent, Vonovia mit -2,6 Prozent und Bayer mit -2,4 Prozent Kursverlusten.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

15.45 Uhr - Im Lufthansa-Konzern drohen weitere Streiks

Vielen Kunden des Lufthansa-Konzerns drohen erneute Flugausfälle. Denn es zeichnen sich weitere Streiks ab. Die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO hat das Kabinenpersonal bei der Regionalflugtochter Lufthansa CityLine aufgerufen, ab Donnerstag bis zum 6. März bei einer Urabstimmung über Arbeitskämpfe zu entscheiden. Das Angebot der Airline liege weit hinter den Forderungen der Gewerkschaft zurück, kritisierte UFO-Verhandlungsführer Rachid Madmar. UFO fordert für die rund 900 Kabinen-Beschäftigten bei Lufthansa CityLine rund 15 Prozent mehr Gehalt, eine Kombinationszahlung aus Inflationsausgleich und Einmalzahlung von insgesamt 3.000 Euro, höhere Funktionszulagen und eine tarifliche Vergütung für Bodenzusatzfunktionen. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 18 Monaten haben. Vor kurzem hatte UFO ihre Mitglieder bereits bei der großen Muttergesellschaft Lufthansa zur Urabstimmung aufgerufen. Auch diese Abstimmung läuft bis zum 6. März.

15.07 Uhr - US-Wirtschaftswachstum unter Prognose

Die US-Wirtschaft ist zuletzt einen Tick langsamer gewachsen als bislang angenommen. Im abgelaufenen Quartal legte die Wirtschaftsleistung im Jahresvergleich um 3,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Eine erste Schätzung hatte noch ein Plus von 3,3 Prozent ergeben. Insgesamt wuchs die weltgrößte Volkswirtschaft im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent, nach 2,1 Prozent 2022. Angekurbelt wurde die Konjunktur zuletzt durch die Verbraucher. Deren Konsumausgaben legten am Jahresende 2023 um drei Prozent zu. Inzwischen gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass die Dynamik nachgelassen hat. Einzelhandelsumsätze, Baubeginne, Aufträge für langlebige Güter und die Produktion gingen im Januar zurück. Das weckt bei manchen Investoren die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank.

12.05 Uhr - Bundeswehr bestellt Gepard-Nachfolger bei Rheinmetall

Rheinmetall hat einen weiteren Auftrag der Bundeswehr erhalten. Der Rüstungskonzern soll 19 Flugabwehrpanzer vom Typ Skyranger 30 liefern. Das Fahrzeug gilt als ein Nachfolger für den Gepard, der ja einst bei der Bundeswehr ausgemustert wurde aber in der Ukraine im Einsatz ist. Der Auftrag hat nach Konzerngaben einen Wert von rund 600 Millionen Euro. Erstkunde für das Fahrzeug war vor kurzem die österreichische Armee, die mit 36 Skyrangern fast doppelt so viele Systeme bestellte wie die ungleich größere deutsche Bundeswehr. Die Aktie von Rheinmetall verteuert sich um 1 Prozent.

10.50 Uhr - Uniper mit verhaltener Prognose

Nach dem Rekordergebnis 2023 erwartet Uniper im aktuellen Geschäftsjahr wegen gesunkener Strom- und Gaspreise deutlich niedrigere Gewinne. Der bereinigte Konzernüberschuss werde 2024 zwischen 0,7 bis 1,1 Milliarden Euro betragen, teilte das Unternehmen mit. Im vergangenen Jahr hatte er einen Überschuss von 4,4 Milliarden Euro erzielt, nach einem Minus von 7,4 Milliarden Euro im Krisenjahr 2022. Durch den Lieferstopp Russlands war das Unternehmen da in Schieflage geraten und verstaatlicht worden. Uniper kündigte an, bis 2030 rund acht Milliarden Euro in die grüne Transformation zu investieren. Das Unternehmen plant zum Bespiel Gaskraftwerke zu bauen, die auch mit Wasserstoff betrieben werden können.

Der DAX setzt seinen Rekordkurs fort, allerdings mit etwas langsamerem Tempo. Er steigt um 0,1 Prozent auf 17.576 Punkte. Der Euro steht bei genau 1.08.

10.18 Uhr - Weniger Unternehmen planen Preiserhöhungen

Der Index der Ifo-Preiserwartungen im Februar ist auf 15,0 Punkte gesunken, nach 18,8 Punkten im Januar. Die Inflation dürfte demnach in den kommenden Monaten weiter rückläufig sein, sagt Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Besonders in konsumnahen Branchen wollen demnach weniger Firmen, insbesondere Dienstleister, ihre Preise anheben. So sollen in der Beherbergung sowie bei Kunst, Unterhaltung und Kultur die Preiserhöhungen geringer ausfallen, ebenso in der Gastronomie. Im Bauhauptgewerbe wollen die Unternehmen ihre Preise sogar mehrheitlich senken. Im Einzelhandel hingegen sind die Ifo-Preiserwartungen leicht gestiegen.

Die Aussicht auf rückläufige Inflation schürt die Hoffnung der Anleger auf sinkende Zinsen. Der DAX setzt seinen Rekordkurs fort und steigt um 0,2 Prozent auf 17.602 Punkte. Der Euro steht bei 1,0804 Dollar.

09.12 Uhr - DAX verteidigt zu Handelsstart sein Allzeithoch

Trotz schwacher Vorgaben aus Asien und New York zeigt sich der DAX robust zu Handelsstart. Er hatte ja gestern zugelegt und einen neuen Rekordstand erreicht, jetzt am Morgen kann er seine Gewinne von gestern verteidigen und legt noch rund 0,1 Prozent drauf auf 17.566 Punkte. Die Aktie von Mercedes Benz ist größter DAX-Gewinner mit plus 1,2 Prozent. Sie profitiert von einer Hochstufung durch die Analysten von Jeffries Das Papiere von Siemens Energy gewinnt 0,8 Prozent, das von Porsche 0,7 Prozent. Gespannt warten die Anleger auf Konjunkturdaten aus Europa und den USA. Hier steht die zweite Schätzung für das Wachstum im vierten Quartal des vergangenen Jahres auf dem Terminplan. Und in Europa wird unter anderem das Barometer für die Stimmung in der Wirtschaft veröffentlicht. Der Euro steht bei 1,0820 Dollar.

07.41 Uhr - Lufthansa-Techniker streiken

Im Tarifkonflikt des Lufthansa-Bodenpersonals erhöht die Gewerkschaft Verdi erneut den Druck. Am Morgen um sechs Uhr sind vor allem Technik-Mitarbeiter in den Warnstreik getreten. An der bundesweiten Aktion, die drei Tage dauern soll, beteiligen sich laut Verdi unter anderem Beschäftigte und Auszubildende der Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Technical Training. Passagiere dürften diesmal nicht betroffen sein. Denn der Ausstand werde wohl keine größeren Auswirkungen auf den Flugplan haben, heißt es von der Lufthansa. Passagiere sollten dennoch stets den Status ihres Fluges auf der Lufthansa Webseite oder in der Lufthansa-App prüfen. Bislang hat Verdi in dem Konflikt zwei mehr als ganztägige Warnstreiks geführt, bei denen jeweils Hunderte Flüge ausfielen. Die Arbeitnehmervertreter lehnten zuletzt ein neues Angebot der Lufthansa nach zweitägigen Tarifverhandlungen und den jüngsten Warnstreiks als unzureichend ab. Die nächsten Verhandlungen sollen am 13. und 14. März stattfinden.

07.08 Uhr - Trübe Stimmung an den Asienbörsen

Vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA zu Inflation und Wirtschaftswachstum hielten sich die Anleger in Tokio bedeckt. Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem kleinen Minus von 0,1 Prozent auf dem Endstand von 39.208 Punkten. In China droht sich die Immobilienkrise noch zu verschärfen. Nach dem Immobilienentwickler Evergrande droht nun auch einem weiteren Unternehmen der Branche, dem Bauträger Country Garden, die Liquidierung. Die Börse in Shanghai geht es um 0,3 Prozent nach unten, in Hongkong um 0,7 Prozent. Der Euro steht bei 1,0828 Dollar.

06.15 Uhr - Country Garden droht Zerschlagung

Der chinesische Bauträger muss sich vor Gericht gegen einen Antrag auf Abwicklung wehren. Der Konzern bestätigte in einer Börsenmitteilung, dass sein Gläubiger Ever Credit Limited das juristisch in Hongkong erwirken will. Es gehe um einen nicht gezahlten Kredit in Höhe von 1,6 Milliarden Hongkong-Dollar, das sind umgerechnet etwa 189 Millionen Euro zuzüglich Zinsen. Das Gericht hat die erste Anhörung laut Country Garden für den 17. Mai festgesetzt. Nach der angeordneten Zerschlagung des mit umgerechnet mehr als 300 Milliarden US-Dollar weltweit am höchsten verschuldeten Immobilienentwicklers Chinas, Evergrande, Ende Januar droht damit erneut einem wichtigen Bauträger aus dem Reich der Mitte die Liquidation.

An den Börsen in Asien werden Verluste geschrieben. Der Shanghai Composite verliert 0,7 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong 0,3 Prozent und der Nikkei in Tokio 0,1 Prozent. Der Euro steht am Morgen bei 1,0833 Dollar.

Mittwoch, 28. Februar 2024