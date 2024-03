Börsen-Ticker: DAX nahe Rekordhoch, Henkel gefragt

22.05 Uhr - Börsen legen weiter zu

Die Hoffnung auf nahende Zinssenkungen in den USA und der Euro-Zone hat den Aktienmärkten vor dem Wochenende weiteren Schub verliehen. Davon profitierten auch die deutschen Börsen. Der DAX erreichte den siebten Handelstag in Folge ein Rekordhoch. Das Börsenbarometer stieg am Ende um 0,3 Prozent auf 17.735 Punkte. Damit war der jüngste Aufwärtstrend für den DAX die erfolgreichste Serie seit 2015, hieß es von Analystenseite. Einen regelrechten Kurssprung erlebte die Aktie von Daimler Truck. Der Stuttgarter Nutzfahrzeug-Konzern überzeugte die Anleger mit seinem Jahresbericht und einer optimistischen Prognose. Die Aktie von Daimler Truck machte einen Satz von 18 Prozent nach oben. Auf der anderen Seite drückte eine verhaltene Prognose das Papier von VW um fast 5 Prozent ins Minus. In New York stieg der Dow Jones um 0,2 Prozent. Die Nasdaq legte um rund 1 Prozent zu.

18.50 Uhr - Streik bei Lufthansa Cargo

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erhöht im Tarifkonflikt mit der Lufthansa den Druck mit einem weiteren Streik. Die Beschäftigten der Frachttochter Lufthansa Cargo sollen am Samstag ihre Arbeit für einen Tag niederlegen, wie Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky sagte. Es hänge von einem verbesserten Angebot der Fluggesellschaft ab, ob das Terminangebot der Lufthansa am Montag weiter verhandelt werde. Nach Angaben der Gewerkschaft ist der Konzern bislang nicht auf eine entsprechende Forderung eingegangen. Die Fluggesellschaft wiederum kritisierte die Ankündigung. Die Streiks verursachten einen großen Vertrauens- und Qualitätsverlust, den man nicht nur während der gegenwärtigen Eskalation, sondern auch langfristig bei den Kundinnen und Kunden spüren werde, sagte Cargo-Finanzvorstand Frank Bauer.

17.50 Uhr – Wie lief der Freitag für die Unternehmen des DAX?

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 27 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 13 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Unter den Unternehmen des DAX hatten Daimler Truck (+17,5 Prozent), Vonovia (+3,5 Prozent) sowie Infineon (+2,7 Prozent) die größten Kursgewinne.

Bisherige Schlusslichter sind Volkswagen mit -4,5 Prozent, Munich Re mit -1,2 Prozent und Siemens mit -1 Prozent Kursverlusten.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.38 Uhr - DAX steigt um 0,3 Prozent - Neues Rekordhoch

Der deutsche Aktienmarkt hat seine Rekordjagd weiter fortgesetzt. Den siebten Handelstag in Folge erreichte der DAX ein neues Allzeithoch. Er stieg um 0,3 Prozent auf 17.735 Punkte. Der Euro notiert bei 1,0830 Dollar.

15.45 Uhr - VW mit Kursrutsch nach Jahreszahlen

Volkswagen hat eigentlich gute Zahlen vorgelegt. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 322 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verharrt mit 22,6 Milliarden in etwa auf Vorjahresniveau. Die Dividenden werden für Stämme leicht auf 9,00 Euro und für die Vorzüge auf 9,06 Euro je Aktie angehoben. Allerdings wird der VW-Konzern bei seiner Prognose sehr vorsichtig. In diesem Jahr wird der Umsatz nur um 5 Prozent wachsen. Und das stößt den Börsianern bitter auf. Die Aktie rutscht um 5 Prozent ab.

12.15 Uhr - Analystenkommentare zu Euro-Inflation

Die Inflation in der Eurozone befindet sich auf dem Rückzug. Im Februar erreichte die Jahresrate nur noch 2,6 Prozent. Im Dezember hatte sie noch bei 2,9 Prozent gelegen. In ersten Kommentaren äußern sich einige Analysten zufrieden mit der Entwicklung. In der zweiten Jahreshälfte könnte wieder die Zielmarke von zwei Prozent erreicht werden, die für die Geldpolitik der EZB von größter Bedeutung ist. Die sogenannte „letzte Meile“ dürfte beschwerlich werden, heißt es in pessimistischeren Analysen. Der Druck über die gestiegenen Löhne bleibe hoch.

Bundesbankpräsident Nagel hat erst dieser Tage vor einer übereilten Zinssenkung gewarnt. Die Inflation könne sich als hartnäckiger erweisen, also viele hoffen.

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 17.754 Punkte.

11.08 Uhr - Inflation in der Euro-Zone weiter auf dem Rückzug

Die Verbraucherpreise legten im Februar nur noch um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Morgen in einer ersten Schätzung mit. Im Januar hatte sie noch bei 2,8 Prozent gelegen. Damit kommt das Ziel der Europäischen Zentralbank einer Teuerungsrate von 2,0 Prozent mehr und mehr in Reichweite. Die EZB hatte auf ihrer ersten Zinssitzung in diesem Jahr im Januar die Leitzinsen bei 4,00 Prozent belassen. Das dürfte sie auch in der nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag tun. Zu Jahresmitte dann könnten die Zinsen sinken, wird an den Börsen spekuliert.

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 17.775 Punkte. Der Euro steht bei 1,0814 Dollar.

09.14 Uhr - DAX startet über 17.800 - Daimler Truck gefragt

Die Aktie des LKW-Herstellers Daimler Truck ist heiß begehrt kurz nach Handelsstart an den deutschen Aktienmärkten. Der LKW-Hersteller hat trotz eines verpassten Absatzziels im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erwirtschaftet. Der operative Gewinn kletterte um 39 Prozent hinauf auf knapp 5,5 Milliarden Euro. Die Daimler Truck-Aktie ist um 12 Prozent nach oben geschnellt und damit mit Abstand größter DAX-Gewinner. Der ist mit einem Plus in den letzten Handelstag der Woche gestartet und gewinnt jetzt 0,8 Prozent auf 17.815 Punkte. Der Euro steht bei 1,0816 Dollar.

08.06 Uhr - Daimler Truck mit kräftigem Gewinnsprung

Der Lkw-Bauer Daimler Truck hat trotz eines verpassten Absatzziels im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erwirtschaftet. Das operative Ergebnis schnellte 2023 um 39 Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro hinauf und lag deutlich über den Schätzungen der Analysten, die im Schnitt mit 5,1 Milliarden Euro gerechnet hatten. Die Erlöse legten um zehn Prozent auf fast 56 Milliarden Euro zu, obwohl der Absatz nur um ein Prozent und damit schwächer als erwartet stieg. Lieferengpässe hätten einen noch höheren Absatz verhindert, höhere Preise und ein größerer Anteil profitabler Fahrzeuge dagegen Umsatz und Gewinn angetrieben. Insgesamt sei 2023 ein Rekordjahr für Daimler Truck, sagt Konzernchef Martin Daum.

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich vorbörslich 3 ½ Prozent höher. Auch der DAX dürfte zulegen zu Handelsstart. Er wird in Prognosen von Banken und Brokern bei 17.782 Punkten gesehen, rund 100 Punkte über seinem Schlusstand gestern. Der Euro steht bei 1,0810 Dollar.

07.30 Uhr - Kauflaune an der Börse in Tokio

Trotz schwacher Konjunkturdaten hat der japanische Leitindex Nikkei seinen Rekordkurs heute fortgesetzt. Der Nikkei-Index stieg um 1,9 Prozent auf den Endstand von 39.911 Punkten. Und dabei ist Japans Industrietätigkeit im Februar so schnell gesunken wie seit gut dreieinhalb Jahren nicht mehr, zeigt eine Umfrage im privaten Sektor. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe schrumpfte auf 47,2 Punkte von 48,0 im Januar. Damit war der Februar der neunte Monat in Folge, in dem die Wirtschaft schrumpfte und der schnellste Rückgang seit August 2020. Der Index liegt seit Juni unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

06.35 Uhr - Schlechte Stimmung in Chinas Industrie

Im Februar sank der Einkaufsmanagerindex um 0,1 Prozentpunkt im Vergleich zum Vormonat auf 49,1 Punkte. Damit bleibt der Index, der für Analysten und Ökonomen ein wichtiger Indikator ist, den fünften Monat in Folge unter 50 Punkten. Unter dieser wichtigen Marke wird von einem Schrumpfen der Geschäfte der befragten Unternehmen ausgegangen. Ein Wert darüber signalisiert Wachstum. Den Statistikern zufolge hatte das Frühlingsfest, die einwöchige Feiertagswoche nach chinesischen Neujahr am 10. Februar, negativen Einfluss auf die Entwicklung in der Industrie. Positiv wirkte sich die wichtige Urlaubs- und Reisezeit demnach jedoch auf das nicht-produzierende Gewerbe aus, zu dem auch der Dienstleistungssektor gehört. Hier stieg der Index verglichen mit dem Vormonat um 0,7 Punkte auf 51,4 Punkte.

An den Börsen in Asien zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Nikkei-Index in Tokio legt zur Stunde um rund zwei Prozent zu. Der Shanghai Composite verliert 0,1 Prozent. Der Euro steht bei 1,0810 Dollar.

Freitag, 01. März 2024