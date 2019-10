Börse: DAX zum Auftakt kaum verändert erwartet

Nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern wird der Deutsche Aktienindex kaum verändert starten. Die Anleger warten offenbar auf Ergebnisse des Brexit-Gipfels. Es scheint zwar Annäherungen zu geben, doch das ist den Investoren derzeit zu wenig, sie wollen klare Ergebnisse. Unsicherheit dagegen lähmt die Geschäfte. Interessant werden dürften heute zudem neue Daten aus den USA zur dortigen Industrieproduktion.

Netflix überzeugt, IBM enttäuscht

Neue Quartalsberichte gibt es auch. Wie in den Wirtschaftsnachrichten gehört hat Netflix gestern Abend nach Börsenschluss neue Quartalszahlen vorgelegt. Diese scheinen die Anleger zu überzeugen. Die Titel zogen nachbörslich an. IBM dagegen hat die Investoren offenbar auf dem falschen Fuß erwischt. Das IT-Kerngeschäft des Konzerns bleibt schwach und das führte auch im abgelaufenen Quartal zu Umsatz- und Gewinnrückgängen. Nachbörslich gerieten die Aktien von IBM unter Druck. Zuvor war der Dow Jones kaum verändert aus dem Handel gegangen. In Tokio steigt der Nikkei heute früh leicht um 0,1 Prozent. Der Euro hat angezogen auf 1,10 75 Dollar.

I