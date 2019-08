Börse: DAX schließt im Plus über 11.800 Punkten

Der DAX stieg um 1,2 Prozent auf den Endstand von 11.839 Punkten, der EuroStoxx50 hat 1,4 Prozent zugelegt. Laut US-Präsident Trump sollen die Handelsgespräche mit China morgen fortgesetzt werden und zwar auf einer anderen Ebene, so sagte er. Was das genau heißen soll, ließ er offen. Auch Peking bestätigte, man sei in Gesprächen mit der US-Seite. Das nahmen die Anleger begierig auf und griffen bei Aktien zu.

Nur ein einziger Verlierer im DAX

Das Papier von Vonovia verlor 1,8 Prozent.Die jüngsten Diskussionen um einen Mietendeckel in Berlin belasten die Aktie bereits seit Tagen. Größter DAX-Gewinner war Thyssenkrupp mit plus 3,4 Prozent, weil die Aktie Nachholbedarf habe, so hieß es an den Börsen. Das Papier von Covestro stieg um 3,3 Prozent, das von BASF um 2 Prozent. Hier gab die Nachricht über den Verkauf des Pigmentgeschäfts von BASF nach Japan für 1,15 Milliarden Euro den Kursen Auftrieb. Auch an der Wall Street herrscht freundliche Stimmung. Der Dow Jones gewinnt 1,3 Prozent. Der Euro steht bei 1,1058 Dollar.