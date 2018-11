Börse: DAX schließt 0,4 Prozent im Minus

Es war ein unruhiger Handelstag am deutschen Aktienmarkt. Nach anfänglichen Gewinnen schloss der DAX 0,4 Prozent im Minus bei 11.527 Punkten. Die Anleger warten auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Da werden zwar keine großen Überraschungen erwartet, sondern im Dezember der nächste Zinsschritt. Interessant könnten aber die Begleitkommentare der Notenbanker sein, auf die die Anleger immer ganz besonders achten. Die Fed-Entscheidung wird nach Handelsschluss in Europa erwartet. Vor diesem Hintergrund notiert die Wall Street in New York uneinheitlich. Der Dow Jones steigt um 0,3 Prozent. Der Nasdaq-Index verliert 0,3 Prozent.

TV-Papiere unter Druck

Die Erleichterung über den US-Wahlausgang ist an den europäischen Aktienmärkten wieder verpufft. Auch enttäuschende Firmenbilanzen sorgten für Zurückhaltung. So die Quartalszahlen von RTL und ProSiebenSat.1. Anbieter wie Netflix und Amazon machen ProSiebenSat.1 große Konkurrenz. Die Aktien des Medienkonzerns waren mit minus 4 Prozent die größten Verlierer im MDAX. Und der Euro gibt noch etwas nach auf 1,14 12 Dollar.