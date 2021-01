Börse: DAX bleibt weiter stabil

Viele Anleger sind hin und her gerissen zwischen der Angst vor einer Verschlechterung der Corona-Lage und daraus folgenden möglichen weiteren Verschärfungen und der Hoffnung auf Besserung. Die speist sich auch aus relativ guten Konjunkturdaten. So ist die Industrieproduktion in der Eurozone im November deutlich stärker gestiegen als erwartet. Und EZB-Präsidentin Lagarde sieht im Moment keinen Anlass die Konjunkturprognosen der Notenbank nach unten zu revidieren.

Post profitiert vom Onlinehandel

Trotzdem halten sich die Anleger auch heute sehr zurück: Der DAX steht bei 13.916 Punkten, das sind neun weniger als gestern. Gefragt sind die Aktien der Deutschen Post, das Unternehmen profitiert von den vielen Onlinebestellungen, ein Trend der nach Einschätzung der Post auch nach Corona bestehen bleiben dürfte. Der Kurs der Postaktie steigt um knapp zwei Prozent. Zu den Verlierern gehören die Autoaktien und das Papier von Delivery Hero. Am Devisenmarkt gibt der Eurokurs etwas nach auf 1 Dollar 21 75.