Börse: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel wie erwartet mit Gewinnen begonnen. Der DAX steigt um 0,8 Prozent auf 10.706 Punkte. Gestern verlor der deutsche Leitindex 1,5 Prozent. Offenbar sind die Anleger optimistischer als ihre Kollegen in Japan. Dort belasteten der Brexit und der Handelsstreit zwischen den USA und China die Börse. Der Nikkei verlor 0,3 Prozent.

Wirecard profitiert von Apple Pay

Allen voran gewinnen im DAX nun die Aktien von Covestro und Wirecard bis zu 2,6 Prozent. Die Analysten von Morgan Stanley haben die Papiere des Chemiekonzerns heraufgestuft, senkten aber das Kursziel von 93 auf 60 Euro je Anteilsschein. Wirecard-Aktien scheinen davon zu profitieren, dass der Bezahldienst Apple Pay von heute an in Deutschland verfügbar ist. Wirecard bietet eine App an, über die nun auch Apple Pay genutzt werden kann. Und der Euro ist 1,13 70 Dollar wert.