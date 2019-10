vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: DAX beginnt Handel kaum verändert

Die Zinssenkung in den USA kommt für die Anleger nicht überraschend und auch nicht, dass die Bank of Japan an der ultralockeren Geldpolitik festhält, denn die anhaltenden Konjunktursorgen hängen eng mit den Maßnahmen der Zentralbanken zusammen.