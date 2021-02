Börse: Bitcoin steigt weiter

Der Bitcoin hat am Morgen seine Rekordrallye weiter fortgesetzt, wenn auch mit etwas geringerem Tempo. Die Mitteilung des Elektroautobauers Tesla, er habe 1,5 Milliarden Dollar in die digitale Währung investiert, hat der Cyber-Devise gestern kräftig Schub verliehen. Zumal der Autobauer den Bitcoin künftig auch von seinen Kunden als Zahlmittel für seine Produkte akzeptieren will. Daraufhin kletterte der Kurs des Bitcoin gestern in Windeseile von rund 40.000 Dollar auf das Rekordhoch von fast 45.000 Dollar und hat heute Morgen weiter zugelegt. Aktuell notiert er mit rund 46.700 Dollar. Damit bräuchten Kunden derzeit nur einen einzigen Bitcoin, um sich einen Tesla-Wagen zu kaufen.

Rekordlaune an den Börsen

An den Börsen hoffen die Anleger auf das Billionen-schwere Corona-Hilfsprogramm in den USA. In New York stieg der Dow Jones gestern um 0,8 Prozent, der Nasdaq um ein Prozent. Beide Indizes erreichten neue Höchststände. An der Börse in Tokio schloss der Nikkei-Index soeben mit einem Plus von 0,4 Prozent auf dem Endstand von 29.506 Yen. Der Euro steht bei 1, 20 80 Dollar.