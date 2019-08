19.08.2019, 09:37 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Auftragspolster in deutscher Industrie leicht angestiegen

Es gibt einen Lichtblick für die deutsche Industrie. Nach sechs Rückgängen in Folge hat sich der Auftragsbestand in den Betrieben im Juni wieder leicht erhöht. An den Aktienmärkten ist der DAX mit einem Plus in die neue Handelswoche gestartet.