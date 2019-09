03.09.2019, 08:07 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Anleger vorsichtig

Ein Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA ist nach dem Inkrafttreten der neuen Strafzollrunde nicht in Sicht. Und das bremst die Kauflaune an den Asien-Börsen. Vorgaben aus New York fehlen wegen des Feiertags gestern in den USA.