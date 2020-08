Börse: Amazon im Visier des Bundeskartellamts

Man prüfe, ob und wie Amazon die Preissetzung der Händler auf dem Marketplace beeinflusst, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt der FAZ. Während der ersten Monate der Corona-Pandemie habe es Beschwerden darüber gegeben, dass Amazon Händler wegen angeblich überhöhter Preise gesperrt haben soll. Amazon darf aber kein Preiskontrolleur sein, so Mundt. Der Onlineriese zeige sich kooperativ und habe inzwischen auf erste Auskunftsersuche geantwortet.

Japans Wirtschaft mit Rekordeinbruch

Die japanische Wirtschaft hat im zweiten Quartal wegen der Corona-Krise ein Minus von 28 Prozent verbucht. Das ist der stärkste Rückgang, den das Land seit 1980, dem Beginn der Aufzeichnung vergleichbarer Daten, verzeichnet hat. Die nach Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt war bereits in den beiden Vorquartalen geschrumpft und steckt damit in einer Rezession. Das belastet die Stimmung am Aktienmarkt in Tokio. Der Leitindex Nikkei verliert eine knappe Stunde vor Handelsschluss 0,7 Prozent. In Shanghai hingegen steht ein Plus von über zwei Prozent zu Buche. Der Euro steht bei 1, 18 56 Dollar.