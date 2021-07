BR24Zeitreise: Anti-WAAhnsinnsfestival in Burglengenfeld

Bild

Das Anti-WAAhnsinnsfestival in Burglengenfeld war das größte Rockfestival in Deutschland. Viele Rockgrößen traten auf und unterstützten den Widerstand gegen die WAA, über 100.000 Zuschauer kamen und trotzten so der Behinderung durch die Politik.

© BR Archiv

Bildrechte: BR Archiv