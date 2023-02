Artikel mit Audio-Inhalten

> Wirtschaft > Boomende BayWa: Münchner Mischkonzern feiert 100. Geburtstag

Boomende BayWa: Münchner Mischkonzern feiert 100. Geburtstag

Die BayWa in München wird 100 Jahre alt. Bei einer Gala am Abend hat Vorstandschefs Lutz, der bald in Rente gehen wird, einen seiner letzten großen Auftritte. Er hat den Konzern breiter aufgestellt und auch international erfolgreich gemacht.