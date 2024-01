Bewerbermangel: Soldaten ohne deutschen Pass für Deutschland?

Zur Behebung des Personalmangels bei der Bundeswehr zeigt sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) offen, auch Soldaten ohne deutschen Pass aufzunehmen. Auch für FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist das ein denkbarer Weg.

FDP und CDU offen für Pistorius-Vorschlag

"Grundsätzlich müssen wir bei der Suche nach geeigneten jungen Menschen, die ihren Dienst in der Bundeswehr zu leisten bereit sind, deutlich europäischer denken", sagte sie der "Rheinischen Post" [Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt]. Dazu gehöre auch die Überlegung, "dass Soldaten und Soldatinnen ohne deutschen Pass diesen durch den erfolgreichen Dienst in der Bundeswehr schneller bekommen können", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag.

Der CDU-Verteidigungspolitiker Johann Wadephul sagte ebenfalls der Zeitung, die Idee sei grundsätzlich richtig, doch die Ausgestaltung sei zentral. "Gilt diese Möglichkeit nur für Bürgerinnen und Bürger von EU- oder Nato-Staaten oder auch noch darüber hinaus? Ist die vollständige Kenntnis der deutschen Sprache nötig?" Pistorius habe selbst erklärt, die Bundeswehr müsse in fünf bis acht Jahren kriegstüchtig sein. "Das ist in Fragen einer Personalstrategie ein furchtbar kurzer Zeitraum. Er sollte also schleunigst handeln", so Wadephul.

Fachkräftemangel auch in der Bundeswehr

Pistorius hatte zuletzt eine modifizierte Wehrpflicht und auch eine Öffnung der Truppe für Soldatinnen und Soldaten ohne deutschen Pass ins Spiel gebracht. "Wir wären nicht die ersten Streitkräfte in Europa, die das tun würden", sagte Pistorius dem "Tagesspiegel" [Externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt]. Es gebe Menschen im Land, die in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben, aber noch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Wie auch viele Bereiche der Wirtschaft leidet die Bundeswehr unter einem akuten Bewerbermangel. Pistorius lässt derzeit prüfen, ob das vor seiner Amtszeit festgelegte Ziel einer Sollstärke von 203.000 Soldatinnen und Soldaten weiter Bestand haben wird. Derzeit sind es gut 181.600. Hinzu kommen rund 81.600 zivile Beschäftigte. Diskutiert wird in diesem Zusammenhang auch eine Rückkehr zur Wehrpflicht.