B5 Börse: Verwirrung um Zollverhandlungen

Die USA und China wollen eigentlich im ersten Quartal über ihren Zollstreit verhandeln und Ende März zu einer Lösung kommen. Immer wieder gibt es aber Spekulationen über den Fortgang der Verhandlungen. Eine US-Zeitung berichtete, vorbereitende Gespräche seien abgebrochen worden. Doch diese Meldung wurde mittlerweile in Washington dementiert. Dieses Hin und Her sorgt immer wieder für Unruhe an den Märkten. Der DAX verliert 14 auf 11 076 Punkte. MDAX und TecDAX legen leicht zu.

RWE im Aufwind

Bester Wert ist RWE mit plus 5 Prozent. Die Kohlekommission schlägt vor, dass die Energiekonzerne eine höhere Entschädigung bekommen sollen, wenn sie ihre Meiler abschalten. Die Verlierer stammen vor allem aus der Autobranche. Continental, BMW und Volkswagen verlieren zwischen einem ein eineinhalb Prozent. Der Euro stagniert seit Tagen bei 1,1360 Dollar.