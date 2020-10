B5 Börse: US-Tech-Konzerne mit Milliardengewinnen

Viele Tech-Konzerne gehören zu den Gewinnern in der Corona-Krise und profitieren vom veränderten Verhalten der Nutzer und Werbekunden in der Pandemie. So hat der Boom beim Online-Shopping Amazon ein Rekordergebnis beschert. Der Gewinn im vergangenen Quartal wurde verdreifacht und hat die Erwartungen der Marktexperten deutlich übertroffen. Die Anleger reagierten zunächst verhalten und ließen die Amazon-Aktie nachbörslich sogar ins Minus drehen. Allerdings ist der Kurs seit Jahresbeginn auch schon um mehr als 70 Prozent gestiegen.

Google wird gefeiert - Enttäuschung bei Apple

Bei Google und der Mutter Alphabet brummt das Geschäft der Videoplattform YouTube, weil Menschen mehr zuhause sind. Das verhalf dem Konzern zu fast 60 Prozent mehr Gewinn. Im dritten Quartal waren es 11,2 Milliarden Dollar. Und bei Apple wuchs in Zeiten von Homeoffice und Online-Lernen das Geschäft mit Mac-Computern und iPads. Probleme mit den Lieferketten verzögerten allerdings die Vorstellung der neuen iPhone-Generation. Das drückte trotz Rekordumsätzen den Quartalsgewinn um 7,4 Prozent. Die Google-Aktie legte nachbörslich kräftig zu, Apple-Papiere verloren nachbörslich vier Prozent.

Gemischte Vorgaben für den DAX

Die US-Anleger hatten auf gute Zahlen der Tech-Konzerne gehofft. Der Dow Jones legte im Vorfeld 0,5 Prozent zu. An der Börse in Tokio hingegen hat schloss der Nikkei-Index vor wenigen Minuten mit einem Minus von 1,5 Prozent bei 22.977 Yen. Der Euro steht bei 1, 16 78 Dollar.