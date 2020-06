B5 Börse: Märkte in Asien tendenziell positiv

An den Märkten in Asien greifen die Anleger bei Aktien tendenziell zu. Offenbar klammern sie sich trotz der Pandemie an die Hoffnung, dass sich die Wirtschaft relativ bald erholt. Und sie gehen wohl davon aus, dass die Kriterien für einen neuen Lockdown relativ streng wären. Der KOSPI in Südkorea steigt um 1,4 Prozent. Die Börsen in China verbuchen kleine Gewinne.

Handelsblatt: Softbank forcierte Sonderprüfung bei Wirecard

Wirecards Geschäftspartner Softbank hatte offenbar zentralen Anteil an der Entscheidung des damaligen Konzernchefs Markus Braun, die Bilanzsonderprüfung durch KPMG in Auftrag zu geben. Das geht aus mehreren Schreiben des japanischen Technologieinvestors hervor, die dem "Handelsblatt" nach eigenen Angaben vorliegen. Dem Zeitungsbericht zufolge übte Softbank in einem Schreiben vom 18. Oktober 2019 deutlichen Druck auf Braun aus. Die Aktien von Softbank verlieren an der Börse in Tokio rund 2 Prozent. Und der Euro ist 1,13 15 Dollar wert.