B5 Börse: Kein Handel in Tokio

Von der Börse in Tokio kommen keine Impulse, denn in Japan wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Insgesamt sind die Anleger vorsichtig. Sie blicken vor allem auf die Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die Börsen in Südkorea und Hong Kong notieren jeweils leicht im Plus.

Huawei belastet Gespräche im Handelsstreit

US-Außenminister Pompeo wird einem Insider zufolge auf seiner Osteuropa-Reise vor dem Einsatz vor Geräten des chinesischen Netzwerkbetreibers Huawei warnen. Er werde auf die Erfahrungen „der asiatisch-pazifischen Ländern hinweisen, die in Schwierigkeiten geraten sind, weil sie mit den Chinesen zu eng zusammengearbeitet haben“, sagte ein US-Regierungsvertreter. An der Wall Street schloss der Dow Jones vor dem Wochenende mit einem kleinen Verlust. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,13 24 Dollar wert.