B5 Börse: Freundlicher Handelsauftakt

Der DAX verbucht rund 10 Minuten nach Börsenbeginn ein Plus von 0,5 Prozent auf 11.618 Punkte. Die Hoffnung auf mögliche weitere Geldspritzen durch die Europäische Zentralbank stützt. Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Corona-Lage und den bevorstehenden Lockdowns in europäischen Ländern, auch in Deutschland, könnten dadurch negative wirtschaftliche Folgen abgefedert werden. Heute tagen die Notenbanker in Frankfurt und viele Marktexperten gehen davon aus, dass eine geldpolitische Lockerung im Dezember angedeutet werden könnte.

VW zurück auf der Erfolgsspur

Der Autoriese Volkswagen hat seinen Quartalsbericht vorgelegt und im dritten Vierteljahr wieder schwarze Zahlen geschrieben, vor allem auch dank der anziehenden Nachfrage im wichtigen chinesischen Markt. Im dritten Quartal hat er ein operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen von 3,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Damit hat Volkswagen das Krisen-Frühjahr mit weitgehend stillstehender Produktion offenbar verdaut. Die Volkswagen-Aktie verbucht ein Plus von 1,1 Prozent. Größter DAX-Gewinner aber ist das Papier von Delivery Hero nach den guten Zahlen gestern mit plus 3,1 Prozent. Der Euro steht bei 1, 17 30 Dollar.