B5 Börse: Conti braucht einen neuen Chef

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat im abgelaufenen Quartal davon profitiert, dass Unternehmen mehr Werbung geschaltet haben. Der Umsatz kletterte um 14 Prozent auf 46,2 Milliarden Dollar, wie der weltgrößte Suchmaschinenanbieter Am Abend nach US-Börsenschluss mitteilte. Vor allem Werbung auf der Videoplattform YouTube sorgte für hohe Einnahmen. Die Quartalszahlen von Alphabet lagen über den Erwartungen und könnten für Schwung sorgen, wenn der Handel an der Wall Street wieder aufgenommen wird. Zuvor kamen die Titel bereits um drei Prozent voran. Auch andere Technologiewerte waren gefragt, so steig der Nasdaq Index um 1,6 Prozent, während der Dow Jones um 0,5 Prozent vorankam.

Conti-Chef hört überraschend auf

An den deutschen Börsen könnte der überraschende Rücktritt des Conti-Chefs Degenhart für Gesprächsstoff sorgen. Wie der Konzern am Abend mitteilte, informierte der 61-Jährige den Aufsichtsrat über seinen Entschluss. Demnach gibt Degenhart das Mandat an der Unternehmensspitze "aus Gründen unmittelbar notwendiger, gesundheitlicher Vorsorge" Ende November auf. Der DAX kam um 0,3 Prozent voran. An den Devisenmärkten hat der Euro nachgegeben auf 1,16 75 Dollar.