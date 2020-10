vor 28 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

B5 Börse: Bankenbilanzen und Konjunkturzahlen helfen DAX

Nach der langen Talfahrt an den deutschen Börsen in dieser Woche, wird heute ein wenig aufgeholt. Der DAX kommt ein knappes Prozent voran und notiert damit bei 12.650 Punkten. Firmenbilanzen und Konjunkturdaten locken Anleger an die Börsen zurück.