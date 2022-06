Altersvorsorge: So erkennen Sie Rentenlücken rechtzeitig

Vom Wartezimmer des Sozialverbands Vdk bis ins Büro des Rentenberaters Helmut Plenk sind es nur ein paar wenige Schritte. Den 55-jährigen Helmut Macher aus Niederbayern aber kosten sie sichtlich Überwindung. Er hat ein kaputtes Knie. Dennoch hat er den Weg hierher zur Beratung auf sich genommen. Bei der Rentenberatung will er endlich erfahren, wie es für ihn weitergeht.

"Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht"

Der Autokranfahrer hatte im Dezember 2020 einen Unfall. Seitdem ist das rechte Knie lädiert, dazu kommt noch das Übergewicht. Seit mehr als anderthalb Jahren sitzt er zu Hause, kann kaum laufen, das Geld geht ihm aus, und er muss endlich seinen Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellen.

Es ist das erste Mal in Helmut Machers Leben, dass er sich damit beschäftigen muss, was eigentlich kommt, wenn er nicht mehr im Arbeitsleben steht. "Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht", gibt Macher zu. "Wann auch? Ich war immer auf Montage, und soweit ich weiß, vergeben die bei der Rentenberatung keine Termine am Wochenende."

Im Alter zehren wir vom Arbeitsleben

So wie Helmut Macher geht es vielen Menschen. Die Rente, das ist etwas für alte Leute. Nichts, was während des Arbeitslebens eine große Rolle spielt. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall: Aus dem Arbeitsleben speist sich all das, wovon Menschen in der Altersrente zehren. Für Helmut Macher, der ganz plötzlich auf die Rentenkasse angewiesen ist, ist das eine bittere Erkenntnis. Denn wenn es bei ihm gesundheitlich nicht mehr besser wird und er nie wieder arbeiten kann, droht er, in die Altersarmut zu rutschen und auf staatliche Hilfen angewiesen zu sein.

Genau wegen solcher Fälle raten alle Expertinnen und Experten im Bereich Rente: Ab dem Moment, wo in einem Lebenslauf der erste rentenrelevante Schritt gemacht wird, sollten sich alle Bürgerinnen und Bürger, denen etwas an ihrem Lebensabend liegt, mit ihrem Rentenkonto befassen. Das Problem: Die wenigsten Menschen wissen, welche Schritte überhaupt relevant sind.

Prinzip: Je mehr, desto besser

Grundsätzlich gilt bei der Altersrente: Je mehr, desto besser. Und zwar nicht nur: Je mehr Einkünfte, desto höher fällt die Rentenzahlung aus. Sondern auch: Je mehr Erwerbsjahre jemand nachweisen kann, desto früher kann er oder sie auch in den Ruhestand gehen. Und gerade da gibt es viele Wissenslücken, erzählt Helmut Plenk, der Rentenberater beim Vdk in Deggendorf.

Beispielsweise habe er häufig Frauen in der Beratung, die lange daheim waren und sich um die Kinder gekümmert haben. Viel zu oft sitzen die in der Beratungsstunde, fiebern auf ihren Stichtag hin, und Helmut Plenk muss ihnen sagen: "Sie hätten schon vor zwei Jahren in den Ruhestand gehen können." Denn wenn diese arbeitenden Mütter besser informiert gewesen wären, dann hätten sie sich die Kinderjahre als Erwerbsjahre anrechnen lassen können.