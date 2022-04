Wenn Senioren noch zur Arbeit gehen

Es gibt eine Zahl in Peter Treuters Leben, die seine Abläufe stark beeinflusst: 487. Dieser Betrag steht ihm von der gesetzlichen Rentenversicherung zu. Mit 487 Euro kann er die Miete seiner Zwei-Zimmer-Wohnung in Haßfurt bei Würzburg gerade so bezahlen. Danach bleiben ihm noch sieben Euro. Würde er davon leben wollen, hätte der gelernte Metzger keine Versicherung, kein Essen, keinen Spaß.

Treuter ist aber keiner, der sich den Spaß verderben lässt. "Ich wurde schlecht beraten" sagt der mittlerweile 66-Jährige verärgert und achselzuckend zugleich. "Jetzt muss ich irgendwie damit leben. Aber das klappt schon." Nachdem 1989 die Mauer gefallen war, ging der gelernte Fleischer sofort von Erfurt in den Westen und arbeitete immer das, was anfiel. Wirt, Versicherungsmakler, Trockenbauer – das alles hat Treuter gemacht. Inzwischen ist er im mainfränkischen Haßfurt angekommen. Um eine Rentenberatung aber hat er sich nie gekümmert. Eigentlich hat er immer nur gearbeitet. Bis heute.

Eine Rentenberatung hätte viel Ärger erspart

Seit bald dreißig Jahren renoviert er Altbauten. Die Dachböden baut er nicht mehr aus, das geht zu sehr aufs Kreuz und auf die Knie, aber alles andere macht er weiter: Bäder fliesen, Wände einziehen, Wohnungen entrümpeln. Gerade zeigt er im Keller eines Mehrfamilienhauses stolz auf den frisch gefliesten Boden, hat er ganz allein gemacht. Am Rand steht ein Bierkasten mit einer Gipsbetonplatte drauf. Den braucht er, um sich abzustützen, wenn er aufstehen will – die Hüfte streikt seit einer Operation im vergangenen Jahr.

Wie es weitergeht, und ob er wirklich einfach immer weiterarbeiten wird, darüber macht Treuter sich keine Gedanken. Augen zu und durch, das ist seine Devise. Und das Prinzip Hoffnung. "Ich würde aber jedem jungen Menschen von heute raten, sich darum zu kümmern" sagt er ganz ernsthaft. Dabei ist er sonst nicht der Typ, der kluge Ratschläge verteilt. "Ich will nämlich eigentlich nicht in die Grundsicherung und vom Staat abhängig sein. Ich denke, das will niemand."

Zahl der erwerbstätigen Senioren in zwanzig Jahren verdoppelt

Tatsächlich hat sich die Zahl der Menschen über 65, die weiterarbeiten, in den vergangenen zwanzig Jahren ziemlich genau verdoppelt. Im Freistaat arbeitet laut einer Untersuchung des Statistischen Landesamts aus dem Jahr 2019 knapp jeder Zehnte über 65 weiter. Mit der Pandemie könnten noch einige dazugekommen sein. Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sind es vor allem zwei Gruppen, die im Alter noch arbeiten. Auf der einen Seite Menschen mit geringem Haushaltseinkommen wie Peter Treuter. Auf der anderen Seite Akademikerinnen und Akademiker, deren Fachwissen noch dringend benötigt wird.

Insgesamt sind das knapp 68.000 Personen - sowohl sozialversicherungspflichtige Erwerbstätige als auch Mini- und Midi-Jobber im Rentenalter. Sie sind in nahezu allen Branchen vertreten. Einige wie Peter Treuter haben während ihres Arbeitslebens nicht genügend Geld in die gesetzliche Rente eingezahlt und stehen jetzt vor steigenden Lebenshaltungskosten bei geringen Einkünften.

Durchschnittsrente liegt bei 1.500 Euro

Zumindest ist das die Beobachtung von Peter Hofmann: "Als ich vor zehn Jahren mit der Rentenberatung angefangen habe, wollten viele als erstes wissen, wie lange sie noch arbeiten müssen." Der Rentenexperte, der für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Aufklärungsarbeit zum Thema Rente leistet, kommt spätestens seit der Pandemie kaum noch dazu, all die Beratungsanfragen zu beantworten. "Inzwischen fragen viel mehr Menschen danach, wie viel Geld sie dazuverdienen dürfen, damit es zum Leben reicht." Bei einer durchschnittlichen gesetzlichen Rentenhöhe von etwas mehr als 1.500 Euro sei das wenig überraschend, findet Hofmann.

Das Problem sei oft, dass die Menschen sich zu spät mit dem Thema befassen. "Noch dazu ist es sehr kompliziert und undurchsichtig – ich kann verstehen, dass es keinen Spaß macht, sich damit zu beschäftigen." Viel zu oft, berichtet Hofmann, kommt jemand mit 60 Jahren zu ihm und braucht erstmal drei oder vier Stunden, um den eigenen Lebenslauf ab der Schulzeit rekapitulieren zu lassen. Den braucht die Deutsche Rentenversicherung aber, um die Rentenhöhe zu berechnen.

Erwerbslebenslauf möglichst früh klären

Damit so eine Situation nicht entsteht, würde Hofmann sich wünschen, dass seine Klientel eher unter 40 ist, als über 60. "Einmal müssen alle die Hosen runterlassen", so beschreibt Hofmann die Erfassung sämtlicher Ausbildungs- und Arbeitszeiten. "Lieber früher als später." Er weiß, dass die Rentenfrage immer auch eine emotionale Komponente hat. Schließlich ist der Austritt aus dem Erwerbsleben auch der Eintritt in das, was sich davor oft mit dem Etikett "alt" abstempeln ließ.

Für Barbara Tanderer ist das eine seltsame Vorstellung. Sie fühlt sich überhaupt nicht alt. Die Siebzigjährige macht deshalb aus ihrem Renteneintrittsalter eher eine Renteneintrittsphase. Schon mit 65, als ihr Erwerbsleben offiziell hätte enden können, hat sie einfach weitergearbeitet. "Arbeiten ist einfach wunderbar, wenn es passt" sagt sie. Inzwischen arbeitet sie in der Öffentlichkeitsarbeit eines großen Handelsunternehmens in München. Tanderer hat in den Achtzigern Gartenbau studiert und ist seitdem nahezu überall gewesen, wo es um Agrarwirtschaft und Umweltschutz geht. "Das ist ein Lebenslauf mit vielen Zickzacks" fasst sie ihren Lebensweg zusammen.

Wer länger arbeitet erhöht auch die gesetzliche Rente

Als sie 65 Jahre alt wurde, war für Tanderer klar, dass sie weiter arbeiten möchte. "Das war einfach noch nicht abgeschlossen für mich" sagt sie. Außerdem seien die Zeiten sehr interessant: Klimaschutz wird endlich ernst genommen, dazu eine neue Regierung, all das hat sie sehr gereizt. Für jeden Monat, den die zweifache Mutter weiter arbeitet, bekommt sie später 0,5 Prozent mehr Rente ausgezahlt. Pro Jahr sind das immerhin sechs Prozent mehr als die bisher knapp 2.000 Euro, die ihr mit 65 Jahren schon zugestanden hatten. Die Beiträge für die Rentenversicherung zahlt sie seit ihrem 65. Lebensalter freiwillig. Ein echter Nachteil ist aber, dass Tanderer ganz normale Krankenversicherungsbeiträge und Steuern zahlen muss - und zwar sowohl auf ihre Einkünfte als auch auf die Rente.

Wäre sie noch vor ihrem 65. Geburtstag, aber zum Beispiel schon Teilzeitrentnerin, dann könnte sie einiges steuerfrei hinzuverdienen. In normalen Jahren liegt die steuerfreie Hinzuverdienstgrenze für Rentnerinnen und Rentner vor dem offiziellen Eintrittsalter bei etwa 6.000 Euro pro Jahr. Wegen der Corona-Pandemie wurde diese Grenze auf gut 46.000 Euro angehoben. Das soll dabei helfen, Fachkräfte in der Wirtschaft zu halten und die Folgen des demografischen Wandels zumindest für die Zeit der Pandemie etwas abzufedern.

Fachwissen wird überall gebraucht

Barbara Tanderers Vertrag beispielsweise wurde verlängert, weil sie so einen großen Wissensschatz hat. "Ich dachte, mein Alter würde das Hauptthema im Bewerbungsgespräch sein. Stattdessen haben die sich für meine vielen Kontakte und mein Wissen interessiert", erzählt sie. Am Ende sei es eine Win-Win-Situation gewesen.

Auf die Frage, warum sie das macht antwortet sie zwar, es mache einfach Spaß. Doch bei näherem Hinsehen geht es auch ums Geld: Tanderer ist ledig und hat zwei Kinder alleine großgezogen. Das jüngere ist erst vor einigen Jahren mit dem Studium fertig geworden. "Als Alleinerziehende war ich ständig in Geldnot. Und plötzlich war das Arbeiten freiwillig. Ich war nicht mehr im Minus." Diese Zufriedenheit und Sicherheit, das sei ein unglaublicher Genuss.

Finanzielle Sicherheit ermöglicht neue Freiheiten

Für Tanderer begann damit zum ersten Mal seit vielen Jahren eine Zeit der finanziellen Entspannung. Als sie mit dem neuen Job von München nach Hamburg gezogen ist, hat sie sich die Wohnung ganz frei eingerichtet, so, wie es ihr gefällt. "Das habe ich mir einfach gegönnt", sagt sie lachend. Ansonsten gebe sie aber nicht sonderlich viel Geld aus. Das habe sie noch nie gemacht, jetzt fange sie dann auch nicht mehr damit an.

Peter Treuter, der Trockenbauer aus Mainfranken, wird erstmal weiter seine Baustellen betreuen und so viel Geld verdienen, wie er zum Leben braucht. "Ich versuche schon, ein bisschen weniger zu machen", sagt er. Aber in Haßfurt sei er so verwurzelt, da komme immer jemand mit einem neuen Auftrag um die Ecke. Und solange er noch Wände verputzen, Fliesen verfugen und verkalkte Rohre freilegen könne, werde er die auch weiterhin annehmen.