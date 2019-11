Börse: Aktienmärkte in Asien uneinheitlich

Die Anleger an den Aktienmärkten in Asien sind vorsichtig. Die Kurse bewegen sich nur wenig. Sie hoffen weiterhin auf eine baldige Annäherung der USA und China im Handelskonflikt, kennen aber auch die Unsicherheiten. Der Nikkei in Tokio schloss soeben 0,2 Prozent im Plus bei 23.304. Die Anleger warten noch auf den Inhalt der Protokolle zur jüngsten geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan. Sie glauben, darin Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank zu finden. Die Unterlagen sollten in der Nacht veröffentlicht werden.

Subaru senkt Gewinnprognose

Subaru hat seine Gewinnerwartungen für dieses Jahr gesenkt – unter anderem, weil der Fahrzeughersteller mit einem stärkeren Yen rechnet. Gewinnt die japanische Währung an Wert, ist das für exportorientierte Unternehmen, wie beispielsweise die japanischen Auto-Konzerne tendenziell ungünstiger, weil ihre Autos damit im Ausland teurer werden. Die USA sind für Subaru nach eigenen Angaben der größte Markt. Subaru-Aktien verloren 0,4 Prozent. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Beim DAX wird zum Handelsbeginn kaum Bewegung erwartet. Und der Euro ist 1,10 76 Dollar wert.