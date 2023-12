U17-Weltmeister: Mannschaft um Elfer-Held Heide gefeiert

Am DFB Campus in Frankfurt wurde die U17 Nationalmannschaft nach ihrem sensationellen Erfolg noch einmal so richtig gefeiert. Mit dem silbernen Pokal in den Händen, den goldenen Medaillen stolz um den Hals betraten die umjubelten WM-Helden die Bühne. Im Hintergrund prangte in riesigen Lettern: "Wir sind stolz auf euch!"

Große Entwicklung auf dem Fußballfeld und auch daneben

Was den Nachwuchsfußballern in Indonesien gelungen ist, müssen die meisten allerdings erst noch "realisieren", sagt Trainer Christian Wück. "Ich glaube, die Freude wird in den nächsten Tagen aber noch größer werden. Es ist etwas Einmaliges, was wir da erreicht haben." In einem dramatischen Endspiel haben sich die DFB-Junioren den ersten WM-Titel in dieser Altersklasse gesichert. "Wenn man drei paar Jahre mit den Jungs zusammenarbeitet und die Entwicklung sieht, wie sich jeder einzelne entwickelt hat, sowohl auf dem Fußballfeld als auch daneben, charakterlich, das ist unglaublich. Darauf können wir alle stolz sein.“

Bayern-Power durch Heide, Schmitt und Jeltsch

Großen Anteil am Erfolg hatte Tormann Konstantin Heide von der SpVgg Unterhaching, der mit seinen Paraden nicht nur im Finale als "Man of the Match" an der Geschichte mitschrieb. Ihm und seinen Teenager-Kollegen werden schon große Karrieren prophezeit. Heide hatte den Vorzug vor dem noch nicht ganz fitten FC-Bayern-Torwart Max Schmitt erhalten, der zuvor in den beiden K.o.-Spielen gegen die USA und Spanien glänzen konnte. Schmitt hatte es erst vor kurzem schon in den Champions-League-Kader der Münchner geschafft. Und einer, der vielleicht auf dem Sprung zu den Profis des 1. FC Nürnberg ist, ist Verteidiger Finn Jeltsch. Der 17-Jährige hat sich mit seinen Auftritten beim Club für ein baldiges Debüt empfohlen.

Ein Stück Geschichte geschrieben

Der erste WM-Titel einer deutschen U17, ein Stück Geschichte, das die Mannschaft am vergangenen Wochenende geschrieben hat. Wie diese historische Nacht weitergegangen ist, das will Angreifer Paris Brunner aber nicht verraten. "Was in Indonesien passiert, bleibt in Indonesien."