Deutschland erstmals U17-Weltmeister - dank Elfmeter-Held Heide

Deutschland gegen Frankreich - dieses Endspiel gab es erst im Juni bei der U17-EM. Damals gewann der deutsche Nachwuchs mit 5:4 im Elfmeterschießen. In Indonesien kam es nun zur Neuauflage im Kampf um den WM-Titel, ein großer Fight auf Augenhöhe, der wieder im Elfmeterschießen entschieden wurde.

Elfmeter zur Führung

Deutschland hatte die Partie von Beginn an im Griff, die DFB-Auswahl spielte offensiv stark und stand gut in der Defensive. In der 24. Minute war es dann Paris Brunner, der mit einem schönen Hackentrick auf Noah Darvich ablegte. Dessen Scharfschuss war dann zwar zu unplatziert und wurde vom französischen Keeper pariert. Doch Deutschland bekam eine zweite Chance: Offensivkraft Yalcinkaya setzte gegen Sadi nach und fiel - Elfmeter. Brunner verwandelte souverän vom Punkt zur 1:0-Führung.

Kurz vor der Pause ging Max Moerstedt nach einer Berührung mit dem Keeper im Strafraum zu Boden. Die Situation wurde vom VAR überprüft, es gab keinen zweiten Elfmeter. Das Team von Trainer Christian Wück ging also mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause.

Frankreich meldet sich zurück

Zu Beginn der zweiten Hälfte wirkte Frankreich gefährlicher, zog offensiv an. Doch die Deutschen zeigten sich davon unbeeindruckt und konterten stark. Brunner spielte den Ball über rechts auf Moerstedt, verpasste die Hereingabe dann kurz vor dem Tor zwar knapp, doch Darvich war mitgelaufen und schob vom zweiten Pfosten ein zum 2:0.

Der Jubel war allerdings nur kurz, denn Frankreich schlug keine zwei Minuten später zurück. Die deutsche Defensive ungewöhnlich lasch, so konnte Bouabré links an den Ball kommen und ungestört ins lange Eck abziehen. Es ist der 1:2-Anschluss für Frankreich.

Großer Fight in Unterzahl

Die junge DFB-Auswahl blieb weiter konzentriert, schien alles im Griff zu haben, doch dann der Rückschlag: In der 69. Minute war Winners Osawe zu spät dran gegen Bouneb, er musste mit Gelb-Rot vom Platz. Ab da wurde die Partie ein großer Fight für die Elf von Trainer Wück. Defensiv musste das Team alles in die Waagschale werfen, um gegen die aufspielenden Franzosen zu bestehen.

Das gelang fast bis zum Schluss. In der 85. Minute zeigte Frankreich seine ganze Klasse. Schön rausgespielt gab Gomis auf Amougou am zweiten Pfosten herein, der dann aus zwei Metern nur noch einschieben musste zum 2:2-Ausgleich. Die letzten Minuten der regulären Spielzeit war das deutsche Tor unter Dauerbeschuss und der Hachinger Torwart Konstantin Heide wuchs einmal mehr über sich Hinaus - er rettete sein Team ins Elfmeterschießen.

Showdown im Elfmeterschießen

Heide wieder mit der Chance, zum Helden zu werden - wie schon im Halbfinale. Beim ersten Elfmeter gegen sich war er sogar in der richtigen Ecke, doch knapp zu spät. Anders der französische Keeper, der den Strafstoß von da Silve Moreira parierte. Auch beim zweiten Versuch war Heide gegen Bouneb machtlos. Dafür verwandelte Ramsek für Deutschland. Der dritte französische Schütze zeigte Nerven, der Ball ging über die Latte. Alles auf null und Moerstedt verwandelte den nächsten Elfer für Deutschland.

Nun war Frankreich unter Druck und Heide zeigte seine Stärke, er hielt. Deutschland konnte den Sieg klarmachen, doch ausgerechnet Paris Brunner verschoss. Nun lag es wieder an Heide, er hielt erneut und Kabar machte mit seinem verwandelten Elfmeter den Sieg perfekt. Deutschland gewinnt mit 4:3 im Elfmeterschießen und ist erstmals U17-Weltmeister. Der Hachinger Konstantin Heide wurde mit seinen entscheidenden Paraden erneut zum Man of the Match.