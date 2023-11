FCN-Profi Jeltsch: Der große Rückhalt der U17 bei der WM

Man mag es kaum glauben, aber es gibt auch noch gute Nachrichten vom Deutschen Fußball-Bund und seinen Nationalmannschaften. Die U17-Auswahl sorgt derzeit bei der WM in Indonesien für große Freude. Mit dabei sind auch einige bayerische Spieler. Stammtorhüter ist Max Schmitt aus der U19 des FC Bayern. In der Innenverteidigung hat der Nürnberger Finn Jeltsch seinen Stammplatz sicher und großen Anteil am Einzug ins Halbfinale. Dort trifft die DFB-Elf am Dienstag auf Argentinien.

Jeltsch sichert Halbfinal-Einzug

Nach Schlusspfiff lief U17-Bundestrainer Christian Wück zuerst zu Finn Jeltsch und umarmte seinen Abwehrchef. Wück wusste genau, welchen Anteil der Nürnberger am 1:0-Viertelfinalsieg über Spanien gehabt hatte. Sah auch die FIFA so, die Jeltsch als "Man of the match" auszeichnete.

Das blieb auch bei seinem Verein nicht unerwähnt. "Ich lass ihn in Ruhe", sagte FCN-Trainer Cristian Fiél am vergangenen Freitag, als er unmittelbar nach dem Halbfinaleinzug auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Karlsruhe auf sein Innenverteidigertalent angesprochen wurde. Im Laufe des Wochenendes wollte er sich aber schon melden. "Es freut mich für den Jungen", so Fiél, der sich als Deutsch-Spanier aber auch einen nicht ganz ernst gemeinten Kommentar nicht verkneifen konnte. "Spanien hat viel den Ball gehabt und am Ende gewinnen halt die Deutschen. Ärgerlich."

Profivertrag in Nürnberg

Auch Fiél weiß, was er an Finn Jeltsch hat. Deshalb ist der 17-Jährige auch regelmäßiger Gast im Training der ersten Mannschaft. Jüngst unterschrieb Jeltsch einen Profivertrag beim FCN. Auch wenn er in der Nationalmannschaft für die U17 aufläuft, in Nürnberg ist er dieser längst entwachsen. Der gebürtige Neuendettelsauer führt die U19 als Kapitän aufs Feld. Für die U23 der Franken in der Regionalliga wird Jeltsch möglicherweise gar nicht auflaufen, sondern direkt in der ersten Mannschaft ankommen. Darauf deuten die letzten Nominierungen von Trainer Fiél hin.

Dreimal zählte Jeltsch in dieser Saison schon zum Spieltagskader, sein Debüt auf dem Platz feierte er noch nicht. Doch auch das dürfte wohl nur eine Frage der Zeit sein. Jeltsch wäre das nächste große Talent nach Can Uzun oder Nathaniel Brown, das den Sprung aus dem eigenen Nachwuchs ins Profiteam schafft. Bis dahin liegen seine Aufgaben aktuell aber erst noch bei der U17-Nationalmannschaft.

Weitere bayerische Profis bei der U17-WM

Die profitiert bei der WM in Indonesien auch von den starken Leistungen ihres Torwarts Max Schmitt. Der 1,89-Meter-Mann läuft für die U19 des FC Bayern auf und zählt sogar schon zweimal zum Spieltagsaufgebot bei den Profis (in Münster und gegen Manchester United). Zweiter Torwart ist Konstantin Heide, der bei der SpVgg Unterhaching vor wenigen Wochen sein Debüt feierte, als er Stammkeeper René Vollath vertrat.

Der FC Bayern stellt noch drei weitere U19-Nationalspieler. Maximilian Hennig ist im Mittelfeld gesetzt. Offensivmann Robert Ramsak kam gegen Spanien von der Bank. Nun versperrt nur noch Argentinien den Weg ins U17-Finale. Doch die Südamerikaner sind nicht zu unterschätzten, besiegten sie doch Brasilien klar mit 3:0. Mann des Spiels war Claudio Echeverri. Der Spielmacher traf dreifach. Ihn sollten Finn Jeltsch und Co am Dienstag also auf dem Zettel haben.