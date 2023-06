> Sport > DFB-Frauen mühen sich zu knappem Testspielsieg gegen Vietnam

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ist mühsam in die letzte Phase der WM-Vorbereitung gestartet. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kam in einem Testspiel in Offenbach zu einem 2:1-Sieg gegen Außenseiter Vietnam.