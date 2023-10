Vor Auftakt in Sölden: Ski-Stars unterstützen Neureuther-Kritik

Die Kritik des ARD-Experten Felix Neureuther war deutlich: Als Host im BR24Sport-Podcast "Pizza & Pommes" sagte der frühere Skirennfahrer jüngst zu den Bildern der Bauarbeiten in Sölden: Diese seien "für den Skisport eine Katastrophe". Im Gespräch mit dem ehemaligen österreichischen Skirennfahrer Philipp Schörghofer fügte er zu den Fotos und Videos der Baggerarbeiten hinzu: "Ich war sprachlos aufgrund der Bilder. Die sind sehr verstörend und einfach nicht mehr zeitgemäß."

Vor allem der frühe Zeitpunkt des Weltcupauftakts in Sölden in Zeiten des Klimawandels ist für die beiden ehemaligen Athleten nicht mehr zeitgemäß: "Wieso ist das Rennen so früh? Es geht nur darum, den Skitourismus anzukurbeln", sagte Schörghofer: "Natürlich kann man das später machen, dann schneit es und alles ist weiß und alles ist super. Aber leider ist es nicht so. Am Ende des Tages wird der Weltcup-Kalender so gemacht, wie die Veranstalter es wollen, um Werbung zu machen für ein Skigebiet. Und hier geht es nie um irgendeine (nachhaltige) Sinnhaftigkeit." Auch Neureuther fordert vom Internationalen Skiverband FIS seit Jahren einen späteren Saisonstart als Ende Oktober.