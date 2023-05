Viel "Phantasialand" - Müller spricht nach Schalke-Sieg Klartext

Zuletzt hatte sich Thomas Müller meist an den lauernden Journalisten vorbeigestohlen. Den Diskussionen um ihn und seine Rolle beim FC Bayern München, nachdem ihn Trainer Thomas Tuchel mehrfach nicht von Beginn an gebracht hatte, gab er lediglich mit einem süffisanten Instagram-Post Nahrung. Nach dem überzeugenden 6:0 gegen den FC Schalke 04 trat der 33-Jährige aber wieder entschlossen vor die Kameras.

Thomas Müller: "Mein Herz ist rot"

Er sei "nicht ganz neu im Geschäft", deshalb hätte ihn die Diskussion nicht groß beschäftigt, sagte er bei Sky. Was ihm aber gar nicht gefallen habe, war, dass so getan wurde, als habe man gewusst, "was ich angeblich fühle und womit ich liebäugle - diesen Käse hat sich jemand aus den Fingern gesaugt". Wörtlich sagte er: "Da muss ich vieles ins Phantasialand schieben. Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Mein Herz ist rot. Gut, das ist von jedem rot, aber meins vielleicht noch ein bisschen roter." Und weiter: "Die Diskussionen können wir in der Zukunft führen, wir haben hier einen Meisterkampf!"

Lob für die Nebenleute - Verständnis für Tuchel

Was Müller meint, waren Meldungen, er denke bereits über einen Abschied aus München nach und könne sich vorstellen, nach dieser Saison den Verein zu wechseln. Offenbar alles erfunden.

Stattdessen gab sich das Bayern-Urgestein gelassen. Die Entscheidungen von Thomas Tuchel habe er zu akzeptieren wie alle anderen Spieler auch. "Der Trainer verteilt die Rollen und stellt auf. Wir Spieler müssen funktionieren", so Müller weiter. Andere, die reingekommen seien, hätten auch gute Leistungen gezeigt und Energie gebracht.

Coaching auf dem Platz: "Das gehört für mich dazu"

In der Partie gegen Schalke galt das auch für Noussair Mazraoui, Serge Gnabry oder den eingewechselten Mathys Tel. Trotzdem zeigte sich deutlich, dass die Mannschaft mit Thomas Müller eine andere ist.

Dass sichtbar mehr Bewegung und Leben zu sehen war, darf getrost vor allem ihm angerechnet werden. Der 33-Jährige - nicht umsonst "Radio Müller" genannt - feuerte an, sprach viel mit seinen Teamkollegen und gab lautstark Anweisungen. Das Coachen, so sagt er, "gehört für mich mit dazu, auch um mich und unser Spiel besser zu machen. Es profitieren alle davon, jedenfalls in der Theorie."

Zwei Spieltage vor Saisonende hat Müller dafür gesorgt, dass die Bayern ihrem elften Meistertitel in Folge wieder einen Schritt näher gekommen sind. Für den 33-Jährigen wäre es sogar Titel Nummer zwölf. Am kommenden Wochenende gegen RB Leipzig könnte die Vorentscheidung im Titelrennen fallen, und Thomas Tuchel hat mehr denn je gute Gründe, auch dann wieder auf Thomas Müller zu setzen.