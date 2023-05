Thomas Müller: Hashtags sagen mehr als Worte

Tuchel spielt das Thema herunter

Wird er das? Tuchel setzte in den letzten Spielen, auch im wichtigen Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City, nicht auf Müller in der Startformation - auch wenn er betont, dass er Thomas Müller "liebt". Doch das populäre Thema holt ihn immer wieder ein. Bei Sky war er schon gefragt worden, ob er denn der Trainer sei, der Müllers Karriereende einleite.

Für Tuchel ist deshalb "das Maß ein bisschen verloren gegangen" - egal wie er die prekäre Situation auch erklärt. "Ich weiß, dass er eine besondere Rolle einnimmt und die kriegt er auch von mir. Ich hoffe, dass er sie auch spürt. Das wird sich nicht immer nur an Spielminuten messen lassen", sagte er zuletzt.

Schon Kovac scheiterte an der Personalie Müller

Tuchel sprach zudem von "hauchdünnen Entscheidungen, die wird es beim FC Bayern immer geben. So, wie Thomas die im Moment wahrnimmt, ist es sensationell. Das Thema ist nicht ganz so groß, wie es hier gemacht wird." Nicht ganz so groß? Ausgerechnet das Thema Müller? Wenn sich Tuchel da mal nicht täuscht.

An Müller, hatte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus den Nachfolger von Julian Nagelsmann bereits gewarnt, seien schon andere Trainer beim FC Bayern gescheitert. Niko Kovac in erster Linie. Aber auch Nagelsmann hatte seine liebe Müh und Not, das Thema zu beherrschen. Urgestein Müller soll es inzwischen leid sein, schreibt die Sport Bild, seinem inzwischen elften Trainer beweisen zu müssen, wie wertvoll er für den Klub ist. 23 Jahre hat er diesen Wert bewiesen - seinen Kommentar dazu hat er jetzt abgegeben.