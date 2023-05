Verdirbt der FC Augsburg dem BVB den Meister-Zweikampf?

"Wir haben relativ wenig Biertrinker bei uns im Team", berichtete FCA-Trainer Enrico Maaßen, als er auf die verlockende Offerte des Bayern-Präsidenten angesprochen wurde. Hainer hatte angekündigt, die Augsburger im Falle eines Heimsieges am Sonntag (17.30 Uhr/Livereportage zum Hören bei BR24Sport) gegen Borussia Dortmund mit prickelndem Gerstensaft zu beschenken. "Aber für unsere Fans ist es bestimmt ein Anreiz", meinte Maaßen.

Augsburger Sieg bedeutet Klassenerhalt

Seine Mannschaft benötigt hingegen keinerlei Extra-Motivation im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Vor dem vorletzten Spieltag haben die zittererprobten Augsburger vier Punkte Vorsprung auf den wackligen Relegationsrang. Ein Sieg gegen Maaßens Ex-Club Dortmund und der FCA kann die Planungen für eine 13. Spielzeit im Fußball-Oberhaus endgültig aufnehmen.

Auch für den Trainer selbst ist das Duell reizvoll. Vor seinem Wechsel zum FCA im Sommer 2022 hatte Maaßen zwei Jahre die 2. Mannschaft des BVB trainiert. Was gibt's Schöneres als einen Sieg gegen den Ex? Es wäre die Rettung für die Schwaben - und wohl Schützenhilfe für den großen Nachbarn aus München, der dadurch seine elfte Meisterschaft in Serie feiern könnte.

FCA kann Favoritenschreck

Mut macht die Heimbilanz gegen die Top-Teams: Der FCA kann Favoritenschreck! Jeweils ein 1:0 gegen den FC Bayern und Union Berlin zeigen, was vor den eigenen Fans möglich ist. "Wir haben zu Hause vielen großen Mannschaften ein Bein stellen können. Dazu müssen wir mit dem Ball mutig und so gierig wie gegen Union auftreten", forderte Maaßen.

Mit etwas Unterstützung der Konkurrenz könnte Maaßen das Spiel seiner Mannschaft am Sonntag sogar ganz entspannt und ohne Abstiegssorgen von der Seitenlinie aus verfolgen. Sollte der VfB Stuttgart seine Partie in Mainz nicht gewinnen und Schalke gegen Frankfurt verlieren, hat der FCA den Klassenerhalt schon vor Anpfiff sicher.