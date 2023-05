Gesetz gibt Naturschützern Vorkaufsrecht bei Grundstücken

Der Ärger von Josef Moosburger ist inzwischen weitgehend wieder verflogen. Dennoch will er, dass alle potenziellen Grundstücksverkäufer in Bayern wissen, was ihm passiert ist.

Ein Bekannter hatte ihm ein Grundstück zum Kauf angeboten. Moosburger, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Hahnbach, griff zu. Denn er veredelt gerne Obstbäume und suchte für seine 40 verschiedenen Sorten im Garten Platz. Doch das Grundstück gehört inzwischen nicht mehr ihm, sondern dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz.

Wenig bekannte Regelung

Möglich gemacht hat das ein Vorkaufsrecht, das bei Grundstücksverkäufen eintreten kann. Im Bayerischen Naturschutzgesetz, §39, ist verankert, dass der Freistaat unter bestimmten naturschutzrechtlichen Kriterien das Vorkaufsrecht für Grundstücke hat. Ziel dieses Rechts ist es laut Umweltministerium, Flächen für den Naturschutz und die Landschaftspflege dauerhaft zu sichern.

Feststellen muss das Vorkaufsrecht die Untere Naturschutzbehörde, also das Landratsamt. Im Fall von Josef Moosburger wurden die 5.000 Quadratmeter am Vogellohbach von der Behörde als Erlen-Feuchtwald eingestuft und deshalb als schützenswert. Das Vorkaufsrecht kann der Freistaat dann an gemeinnützige Naturschutzvereine abtreten. In diesem Fall wurde dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) das Grundstück angeboten.