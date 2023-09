BR24live 9.20 Uhr: DFB in der Krise - wer folgt auf Flick?

Neun Monate vor der Europameisterschaft im eigenen Land steckt die Fußball-Nationalmannschaft in der Krise. Das 1:4 gegen Japan war der vorläufige Tiefpunkt einer Reihe an schwachen Auftritten in den vergangenen Monaten. Die Konsequenz: Hansi Flick wurde entlassen, Deutschland steht vor dem wichtigen Turnier ohne Bundestrainer da.

Jetzt schießen die Spekulationen über einen Nachfolger ins Kraut. Dabei haben die Gespräche mit möglichen Kandidaten noch nicht einmal begonnen. Viele Namen kursieren in Fußball-Deutschland: Felix Magath, Stefan Kuntz oder Louis van Gaal. Doch am häufigsten fällt der Name Julian Nagelsmann. Der FC Bayern würde dem Verband wohl entgegenkommen, alleine schon deshalb, um den teuren Nagelsmann (rund acht Millionen Euro pro Jahr) von der Gehaltsliste zu bekommen. Doch will der 36-Jährige überhaupt zum DFB?

