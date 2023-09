DFB-Trainersuche: FC Bayern gibt Nagelsmann frei

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in seinem Bemühen um Julian Nagelsmann offenbar eine erste wichtige Hürde genommen. Der 36-Jährige hat von seinem Klub Bayern München, von dem er im März freigestellt worden war, die Freigabe für den Bundestrainer-Job erhalten. Dies berichtet die Bild-Zeitung.

Nagelsmann hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2026. DFB-Vize-Präsident Hans-Joachim Watzke habe sich bei den Münchnern Verantwortlichen nach Nagelsmann erkundigt, heißt es in dem Bericht. Es soll um die Frage gegangen sein, ob die Bayern aufgrund ihrer Erfahrungen den jungen Coach für die Bundestrainer-Rolle für geeignet halten.

Freigabe unter Bedingungen

Doch so ganz ohne Gegenleistung will der Rekordmeister den 36-Jährigen dann doch nicht ziehen lassen: Im Gegenzug müsse der DFB das komplette Gehalt Nagelsmanns übernehmen, heißt es im Bericht der "Bild". Eine Abfindung ihres Ex-Trainers würden die Münchner ablehnen. Zudem müsse die Nationalmannschaft zu einem Ablösespiel in der Allianz Arena auflaufen.

Will Nagelsmann den DFB-Trainerjob?

Offen ist weiterhin die Bereitschaft von Nagelsmann für den Posten. Der DFB befindet sich nach der Entlassung von Hansi Flick am Sonntag auf der Suche nach einem Nachfolger. Beim Länderspiel gegen Frankreich am Abend in Dortmund wird Verbands-Sportdirektor Rudi Völler das deutsche Team zusammen mit Hannes Wolf und Sandro Wagner betreuen.

Völler dreht bei der Suche nach einem Nachfolger für Flick an der Uhr. "Wir wollen in den nächsten dreieinhalb Wochen den richtigen Trainer präsentieren", sagte Völler, der sein Comeback auf der Trainerbank als "einmalige Sache" bezeichnete. Es sei daher jetzt wichtig, "dass wir einen Trainer finden, der es mit Leib und Seele macht".