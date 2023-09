Bayern-Präsident Hainer versteht Flicks Goretzka-Verzicht nicht

Die Nichtnominierung von Leon Goretzka für die beiden kommenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich kam überraschend - zumal der Mittelfeldspieler zuletzt beim FC Bayern immer in der Startelf stand und überzeugte.

Hainer kritisiert Flick-Entscheidung

FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer hat sein Erstaunen über die Nichtberücksichtigung Goretzkas geäußert. "Goretzka gehörte in den letzten Jahren immer zum Stamm der Nationalmannschaft, er bildet mit Kimmich auch ein ungemein gutes Duo. Das war hervorragend in den beiden ersten Bundesliga-Spielen, in den drei ersten Pflichtspielen gehörte er auch zur Startelf. Deswegen verstehe ich die Entscheidung von Hansi Flick nicht, das muss ich ganz klar sagen", klagte Hainer bei "Sport1".

"Ansporn für bessere Leistungen"

Hainer geht aber davon aus, dass die Nichtnominierung einen Leistungsschub bringen kann. Wie er den 28-Jährigen kenne, erklärte Hainer, "wird er das als Ansporn annehmen, auch um bei Bayern noch bessere Leistungen zu zeigen. Ich hoffe, das gibt ihm Motivation, und dann wird er auch in die Nationalmannschaft zurückkommen."

Goretzka: "Tür wird wieder aufgehen"

Auf seine Nichtnominierung für die Nationalmannschaft hatte Goretzka erst einmal "extrem enttäuscht" reagiert. Nach dem 2:1-Sieg bei Borussia Mönchengladbach zeigte sich der Mittelfeldspieler jedoch kämpferisch:

"Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich habe ähnliche Situationen bei Bayern gehabt. Da hat es sich auch ausgezahlt, dass man bei sich bleibt und sich nicht verrückt machen lässt. Das ist auch mein Plan für die kommenden Wochen", sagte er: "Dann bin ich mir sicher, dass die Tür wieder aufgehen wird."