DFB-Elf und Flick weiter auf der Suche nach dem Erfolgserlebnis

In weniger als einem Jahr startet die Europameisterschaft im eigenen Land. "One year to go". Angesichts des erneut nicht überzeugenden Auftritts gegen Polen klingt dieser Slogan derzeit wie eine Drohung. Wie wichtig dieses "Erfolgserlebnis" ist, machte Robin Gosens nach Schlusspfiff am ARD-Mikrofon klar: "Dass wir mal in die Aufbruchstimmung kommen, dass wir das Land hinter uns kriegen. Wir wissen alle, das läuft nur über Resultate, das läuft nur über Siege." Doch zu diesem Sieg reichte es wieder nicht - nicht einmal zu einem Unentschieden.

Rüdiger sieht sinnbildliches Spiel

"Es waren halbe Chancen da", resümierte Antonio Rüdiger, doch dieses Spiel sei "sinnbildlich" gewesen, so der Mann von Real Madrid. "Es fehlt die letzte Gier, der letzte Pass." Zumindest in der ersten Halbzeit war das der Fall gewesen. 45 Minuten, an deren Ende die deutsche Nationalmannschaft froh sein musste, dass sie in Warschau und nicht zuhause spielte, sonst wäre sie vermutlich mit einem ähnlichen Pfeifkonzert wie am Montag in Bremen in die Kabine begleitet worden.

"Wir waren ein bisschen zu fahrig in der ersten Halbzeit", analysierte Bundestrainer Hansi Flick, der "wenige Torchancen" sah und nötigen Biss vermisste. Doch es folgte die Leistungssteigerung in Durchgang zwei, die ein weiteres Problem der DFB-Elf offenbarte: Die Chancenverwertung.

Thiaw mit vielversprechendem Debüt

Das lag aber auch an einem überragenden Wojciech Szczęsny im polnischen Tor, der Gefallen zu haben schien, die deutsche Krise zu verschlimmern. Er parierte unter anderem den Drehschuss von Debütant Malick Thiaw, dem Flick "ein richtig tolles Spiel" attestierte.

Wie so oft fehlte die Ausgewogenheit im deutschen Spiel. Als in der zweiten Halbzeit offensiv zwar mehr möglich war, stand die Defensive wieder auf wackligeren Beinen. "Wir müssen die Balance finden zwischen Risiko nehmen und Kontrolle im Spiel haben", befand DFB-Kapitän Kimmich. Das sei ein Problem, was sich schon länger durchziehe. "Man muss zumindest merken, dass alle wollen und dass wir auch alle die nötige Mentalität dafür haben", sagte Kimmich, dem Bundestrainer Flick am Vortag noch eine "Mentalität wie Kobe Bryant" zugeschrieben hatte.

Flicks Versprechen: Werden im Juni eine Mannschaft haben, die überzeugt

Zum Schluss blieb dem Bundestrainer aber nichts anderes übrig, sich - wie schon in den vergangenen Tagen - in Durchhalteparolen zu flüchten. "Wir haben gesagt, wir sind in einem Prozess, wir sind am Ausprobieren", sagte Flick, der erneut versprach: "Wir werden nächstes Jahr im Juni eine Mannschaft haben, die überzeugt." Aktuell sei diese Überzeugung noch nicht da, das habe man seinem Team angemerkt", erläuterte der Bundestrainer, der aber auch klar machte: "Da müssen wir so schnell wie möglich hinkommen."

Die nächste Chance gibt es am Dienstag. Dann wartet mit Kolumbien ein ähnliches Kaliber - und vielleicht diesmal das Erfolgserlebnis.