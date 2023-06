Ein Jahr vor EM: Stimmungstief statt Fußballfest

Während die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an diesem symbolträchtigen Abend im 1000. Länderspiel noch eine kleine Ehrenrunde im ausverkauften Weserstadion drehten, gratulierte Hansi Flick kurz den tapferen Ukrainern und verschwand schnell im Kabinengang der Bremer Arena. Der Bundestrainer wirkte nachdenklich und enttäuscht nach dem nächsten Stimmungsdämpfer.

Individuelle Fehler beim 3:3

"Das Spiel zeigt die Verfassung der Mannschaft", räumte Flick im "ZDF" nach dem ernüchternden 3:3 gegen die Ukraine ein. "Man merkt, dass die Mannschaft aktuell nicht mit der breiten Brust unterwegs ist. Daran müssen wir arbeiten.", ergänzte der 58-Jährige und sprach von "individuellen Fehlern" nach einem guten Beginn.

"Wir nehmen die positiven Dinge mit, mehr können wir auch nicht machen. Wir wissen, dass es ein langer Prozess ist. Wichtig ist, dass wir Mentalität zeigen. Es hat zum Glück zum 3:3 gereicht, trotzdem müssen wir ganz klar die Dinge ansprechen, die wir besser machen müssen." Bundestrainer Hansi Flick

Viele offene Baustellen

Mal wieder: Wie schon beim 2:3 im Testspiel gegen Belgien Ende März war das DFB-Team vor über 35.000 Zuschauern insbesondere defensiv erneut nicht turniertauglich. Ein Jahr vor dem Anpfiff der Heim-EM hat Flick noch viele Baustellen zu bearbeiten. So wird das nichts mit einem Fußball-Sommermärchen 2024. Oder etwa doch?

"2006 hat man im März 1:4 in Italien verloren und es war eine wahnsinnig negative Stimmung. Trotzdem ist es ein Sommermärchen geworden." Bundestrainer Hansi Flick

Experiment Dreierkette gescheitert

Das Experiment mit der Dreierkette aus Nico Schlotterbeck, Matthias Ginter und Antonio Rüdiger scheiterte und wurde später abgebrochen. Flick hat seinen System-Test nach gut einer Stunde auf 4-3-3 umgestellt. Der Unmut war zeitweise bei den Fans nicht zu überhören: Erst kamen die "Werder Bremen"-Rufe, dann hallten lautstarke "Ukraine"-Sprechchöre durch das Stadion.

"Wir haben noch ein Jahr bis zur Europameisterschaft. Bis dahin müssen wir die Dinge abstellen." Keeper Kevin Trapp

Druck auf Flick wächst

Auch wenn die Benefiz-Partie im Zeichen der Ukraine-Unterstützung stand, war es aus DFB-Sicht ein sportlich bedenklicher Abend. Immerhin mit einem versöhnlichen Ende. Der Druck auf den früheren Münchner Meistercoach wächst vor den weiteren Tests in Polen (16.6., 20.45 Uhr, Livereportage) und gegen Kolumbien.

Jubiläumsspiel als Friedenszeichen

Dass es mehr als nur um Fußball ging, war an diesem symbolträchtigen Tag bei hochsommerlichen Temperaturen in Bremen klar. "Stop War - Wir gemeinsam für Frieden", stand auf einer überdimensionalen ukrainischen Fahne außen am Stadion, beide Teams liefen begleitet von 22 Flüchtlingskindern ein und auf der Tribüne verfolgten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev nebeneinander das Spiel.